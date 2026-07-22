Olaf Tufte a murit la 50 de ani. Ce s-a întâmplat cu fostul campion olimpic: „Nu au existat martori la incident”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olaf Tufte, un simbol al canotajului mondial, a murit la 50 de ani. Descoperit inconștient la ferma sa din Norvegia, fostul campion olimpic a încetat din viață la scurt timp după ce a fost transportat la spital.

Olaf Tufte a murit la 50 de ani

Olaf Tufte, legenda norvegiană a canotajului, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o familie îndurerată. Decesul său, petrecut pe 21 iulie 2026, a șocat lumea sportului și a ridicat întrebări despre ultimele clipe ale campionului olimpic.

Tufte a fost găsit inconștient luni, la ferma sa din Østfold, un loc care reprezenta o parte importantă a vieții sale.

În jurul orei 15.00, pe 20 iulie, fostul campion la canotj a fost descoperit în stare critică de către apropiați la Tufte Gard, ferma pe care o administra cu pasiune.

„Personalul medical a sosit rapid la fața locului și s-a acordat primul ajutor pentru salvarea vieții”, se arată într-un comunicat.

Fără martori care să ofere detalii despre incident și fără indicii care să sugereze un accident de muncă, sportivul a fost transportat de urgență cu avionul la Rikshospitalet din Oslo, unde medicii au încercat să-l stabilizeze. Din păcate, eforturile lor au fost în zadar, iar în ziua următoare, Olaf Tufte s-a stins din viață.

„Tufte a fost transportat cu o aeronavă la spital pentru tratament suplimentar. Nu au existat martori la incident. Nu a existat nicio suspiciune de accident de muncă”, au mai precizat apropiații săi.

Citește și: Gabriela Cristea, anunț după 13 ani de relație cu Tavi Clonda. Ce a transmis prezentatoarea Tv: „Dacă aș putea să mă întorc în timp…”

Citește și: Dana Rogoz, aventură cu toată familia în Europa. Cum călătorește cu cei doi copii cu trenul

Cine a fost Olaf Tufte

Olaf Tufte a redefinit standardele în canotaj, devenind un simbol al perseverenței. Născut pe 27 aprilie 1976, în Tønsberg, Norvegia, Tufte a fost atras de sport din copilărie, explorând motocross-ul înainte de a descoperi canotajul la 17 ani. După ce s-a alăturat Horten Roklubb, talentul său a explodat, iar în 1996 și-a făcut debutul olimpic la Atlanta.

Campionatul de la Atena 2004 și Beijing 2008 i-a adus două medalii de aur la simplu vâsle, confirmându-i statutul de superstar. Palmaresul său olimpic include și o medalie de argint la Sydney 2000, precum și una de bronz la Rio de Janeiro 2016, în proba de dublu vâsle.

Olaf Tufte a fost unul dintre puținii sportivi din lume care au participat la șapte ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, culminând cu Tokyo 2021, când a concurat la patru rame la vârsta de 45 de ani.

Citește și: Mirela Vaida, reacție după ce a fost numită „isterică”. Prezentatoarea a izbucnit: „Nu mă cunoașteți?”

Citește și: Alexandru Ţiriac, declarații despre cei doi băieți ai săi. Mesaj pentru fetele care roiesc în jurul lor: „Sunt pretențioși”

Viața sportivului dincolo de podium

Performanțele sale nu s-au oprit la Jocurile Olimpice. Tufte a fost de două ori campion mondial la simplu vâsle (2001 și 2003), fiind primul norvegian care a obținut acest titlu. De-a lungul carierei, a acumulat șase medalii la Campionatele Mondiale, iar în 2021, World Rowing l-a onorat cu Thomas Keller Medal, o distincție acordată pentru întreaga carieră și spiritul său sportiv.

Pe lângă sport, Olaf Tufte era cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura și viața simplă. Tufte Gard, ferma sa, simboliza valorile sale: muncă, comunitate și respect pentru mediul înconjurător. Acum, soția lui, Alina, și cei doi copii ai lor se confruntă cu pierderea unui soț și tată devotat.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News