Mirela Vaida, reacție după ce a fost numită „isterică”. Prezentatoarea a izbucnit: „Nu mă cunoașteți?”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirela Vaida se află în vacanță alături de familia ei în Spania. Prezentatoarea Tv a reacționat pe instagram după ce a primit mai multe comentarii negative în urma participării la Antena 1 la emisiunea lui Nea Mărin, „Poftiți pe la noi”. Iată ce a avut de spus vedeta.

Mirela Vaida, reacție după ce oamenii au făcut-o „isterică”

Mirela Vaida a participat la emisiunea „Poftiți pe la noi”, iar oamenii i-au criticat atitudinea din emisiune, spunând că are un temperament coleric și că este prea competitivă. Prezentatoarea Tv a fost aspru criticată, însă ea spune că aceasta este personalitatea ei și că își asumă trăsăturile care o caracterizează, inclusiv temperamentul ei vulcanic.

„Suntem în vacanță în Tenerife, în Spania. Suntem într-un golf unde apa oceanului este atât de clară și nisipul este atât de fin și sunt foarte mulți oameni cu copii mici. Adică fix cum îmi place mie. Ai mei sunt numai în apă, iar noi stăm și îi păzim de pe margine”, a povestit Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Ea a primit mai multe mesaje în care i se spunea că este isterică, iar acum a ținut să le răspundă criticilor.

Citește și: Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv

„Aseară s-a difuzat primul episod din ediția cu Nea Mărin (…). Mi-au scris unii, din aceștia care își pun icoane la poza de profil, că sunt isterică. Da, sunt isterică! Păi da, eu așa sunt. Dar nu e ca și cum nu știu și nu-mi asum asta, ba mi-asum. Păi eu țip, mă enervez, sunt super competitivă, sunt super bătăioasă și nu-mi place să pierd. Voi ziceți că eu sunt isterică și că v-ați săturat de urletele mele în trei zile de Nea Mărin? Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Păi stați un pic, nu mă cunoașteți!?”, a încheiat vedeta pe un ton ironic.

A făcut deliciul telespectatorilor

Imaginile din primul episod ale emisiunii au făcut deliciul telespectatorilor. Mirela Vaida s-a îmbrăcat complet nepotrivit pentru activitățile pregătite de Nea Mărin.

Citește și: Cum arată Mirela Vaida în colanți la aproape 44 de ani: „N-am corp de balerină”

„Mi-am suflecat pantalonii, i-am prins cu niște elastice de păr pe care le aveam prin geantă, iar doamna de acolo mi-a dat o pereche de bocanci. Ce să faci? Ne descurcăm!”, a povestit prezentatoarea.

„Trebuia să luăm baloții aceia de fân și să facem stive. Eu cred că un balot avea 30-40 de kilograme”, a povestit Mirela Vaida, care își luase o pereche de pantaloni albi, impecabili și în picioare avea platforme.

Urmărește-ne pe Google News