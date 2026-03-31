Cine este Alina Petre, înlocuitoarea Mirelei Vaida la „Acces Direct”. Este jurist și a fost căsătorită cu Bogdan Vasiliu

Mirela Vaida face o pauză de la „Acces Direct” pentru o provocare unică: prezentatoarea TV participă la competiția „Asia Express”, o experiență intensă și plină de adrenalină ce o va ține departe de România timp de aproximativ două luni. În absența ei, telespectatorii au fost întâmpinați de o nouă prezență pe micile ecrane, care promite să aducă un suflu proaspăt emisiunii: Alina Petre.

Cine o înlocuiește pe Mirela Vaida la „Acces Direct”

Mirela Vaida a fost nevoită să renunțe pentru o perioadă la emisiunea „Acces Direct” pentru a porni într-o adevărată aventură în „Asia Express”. Astfel, producătorii au fost nevoită să găsească o înlocuitoare pentru îndrăgita prezentatoare.

Potrivit Libertatea, Alina Petre, o figură cunoscută în showbiz-ul românesc, a preluat frâiele emisiunii „Acces Direct” alături de Adrian Velea. Alina nu este o prezență străină pentru publicul emisiunii, fiind invitată de mai multe ori pentru a comenta cazuri sociale și situații de viață delicate. Stilul său direct și implicarea activă în dezbateri au atras rapid simpatia telespectatorilor.

Cine este Alina Petre

Cu o carieră diversificată, Alina Petre nu este doar o simplă apariție TV. Este jurist de profesie, mental coach și un susținător activ al dezvoltării personale. Lucrează alături de sportivi de performanță și alte persoane care doresc să-și dezvolte echilibrul emoțional sau să depășească momentele dificile. Mai mult, ea predă limbi străine, demonstrând o paletă vastă de abilități și pasiuni.

Numele Alinei Petre a fost de mai multe ori în atenția presei, în special după divorțul său de Bogdan Vasiliu. Separarea acestora a fost una intens mediatizată, iar Alina a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, acuzându-l pe fostul partener de violență în timpul relației.

Pe durata participării Mirelei Vaida la „Asia Express”, Alina Petre va aduce o perspectivă nouă și o energie diferită în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Între timp, Mirela Vaida va fi nevoită să se descurce cu un euro pe zi, să facă autostopul și să își găsească care pentru fiecare zi petrecută în China și Uzbekistan.

