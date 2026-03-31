Cine este Alina Petre, înlocuitoarea Mirelei Vaida la „Acces Direct”. Este jurist și a fost căsătorită cu Bogdan Vasiliu

Mirela Vaida face o pauză de la „Acces Direct” pentru o provocare unică: prezentatoarea TV participă la competiția „Asia Express”, o experiență intensă și plină de adrenalină ce o va ține departe de România timp de aproximativ două luni. În absența ei, telespectatorii au fost întâmpinați de o nouă prezență pe micile ecrane, care promite să aducă un suflu proaspăt emisiunii: Alina Petre.
Cine o înlocuiește pe Mirela Vaida la „Acces Direct”
Mirela Vaida a fost nevoită să renunțe pentru o perioadă la emisiunea „Acces Direct” pentru a porni într-o adevărată aventură în „Asia Express”. Astfel, producătorii au fost nevoită să găsească o înlocuitoare pentru îndrăgita prezentatoare.
Potrivit Libertatea, Alina Petre, o figură cunoscută în showbiz-ul românesc, a preluat frâiele emisiunii „Acces Direct” alături de Adrian Velea. Alina nu este o prezență străină pentru publicul emisiunii, fiind invitată de mai multe ori pentru a comenta cazuri sociale și situații de viață delicate. Stilul său direct și implicarea activă în dezbateri au atras rapid simpatia telespectatorilor.
Cu o carieră diversificată, Alina Petre nu este doar o simplă apariție TV. Este jurist de profesie, mental coach și un susținător activ al dezvoltării personale. Lucrează alături de sportivi de performanță și alte persoane care doresc să-și dezvolte echilibrul emoțional sau să depășească momentele dificile. Mai mult, ea predă limbi străine, demonstrând o paletă vastă de abilități și pasiuni.
Numele Alinei Petre a fost de mai multe ori în atenția presei, în special după divorțul său de Bogdan Vasiliu. Separarea acestora a fost una intens mediatizată, iar Alina a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, acuzându-l pe fostul partener de violență în timpul relației.