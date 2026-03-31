Valentin Sanfira reacționează după divorțul de Codruța Filip: „N-am lăsat durerea ca să mă doboare”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat după patru ani de căsnicie și dacă până acum a ales să păstreze discreția, artistul a reacționat, în cele din urmă, în mediul online. Mesajul plin de subînțeles al artistului a stârnit mii de reacții și speculații intense.
Valentin Sanfira, mesaj plin de subînțeles după divorț
Codruța Filip a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că ea și Valentin Sanfira au decis să divorțeze la începutul acestui an. De atunci, artista nu a mai vorbit despre acest subiect, dar prietenii săi spun că trece printr-o perioadă dificilă, refuzând chiar și să iasă din casă.
„Este tristă, abătută, refuză să iasă, să comunice. Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată. Noi tot am sperat că e o perioadă, că se vor împăca, dar se pare că nu există această variantă”, au precizat apropiații.
Pe de altă parte, Valentin Sanfira a ales să se exprime prin intermediul rețelelor de socializare, unde a transmis un mesaj enigmatic: „Dumnezeu ne știe pe toți!”.
Fanii au interpretat această replică ca o aluzie la tensiunile care au dus la divorț și la trădările venite din partea celor apropiați. Mesajul său a fost însoțit de un videoclip în care artistul cântă o melodie cu versuri sugestive: „Dușmanul de lângă tine / E prietenul tău bun / Nu e călător din drum / M-ați doborât din picioare / Lumea m-a iubit mai tare”.
Aceste cuvinte au atras mii de reacții și au declanșat speculații privind motivele despărțirii.
Codruța Filip, despre divorțul de Valentin Sanfira
Codruța Filip a precizat că decizia de a divorța a fost luată de comun acord.
„Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin”, a spus artista pentru Cancan.
Cei doi au convenit să nu mai participe împreună la evenimente și să își concentreze atenția pe carierele lor individuale.
