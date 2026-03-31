Valentin Sanfira reacționează după divorțul de Codruța Filip: „N-am lăsat durerea ca să mă doboare”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat după patru ani de căsnicie și dacă până acum a ales să păstreze discreția, artistul a reacționat, în cele din urmă, în mediul online. Mesajul plin de subînțeles al artistului a stârnit mii de reacții și speculații intense.

Valentin Sanfira, mesaj plin de subînțeles după divorț

Codruța Filip a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că ea și Valentin Sanfira au decis să divorțeze la începutul acestui an. De atunci, artista nu a mai vorbit despre acest subiect, dar prietenii săi spun că trece printr-o perioadă dificilă, refuzând chiar și să iasă din casă.

„Este tristă, abătută, refuză să iasă, să comunice. Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată. Noi tot am sperat că e o perioadă, că se vor împăca, dar se pare că nu există această variantă”, au precizat apropiații.

Pe de altă parte, Valentin Sanfira a ales să se exprime prin intermediul rețelelor de socializare, unde a transmis un mesaj enigmatic: „Dumnezeu ne știe pe toți!”.

Fanii au interpretat această replică ca o aluzie la tensiunile care au dus la divorț și la trădările venite din partea celor apropiați. Mesajul său a fost însoțit de un videoclip în care artistul cântă o melodie cu versuri sugestive: „Dușmanul de lângă tine / E prietenul tău bun / Nu e călător din drum / M-ați doborât din picioare / Lumea m-a iubit mai tare”.

Aceste cuvinte au atras mii de reacții și au declanșat speculații privind motivele despărțirii.

Versurile care ridică semne de întrebare

După acest mesaj, Valentin Sanfira a revenit în mediul online cu o piesă nouă, ce pare a avea transmitere către Codruța Filip.

Pe contul său de TikTok, artistul a distribuit o fotografie cu el, iar pe fundal răsunau aceste versuri:

„Am crezut ca floarea printre mărăcini/ Greu m-am ridicat printre-ai vieții spini

N-am lăsat durerea ca să mă doboare/ Cât mi-a fost de greu am stat în picioare

Nu mă judeca dacă nu mă știi/ Vezi de drumul tău oricine ai fi

De n-ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima/ Sau să-mi dai o pâine când nimeni nu îmi dădea

M-a învățat viața să nu mă mai plâng: dacă vine greul, de el să nu fug

Asta m-a întârit și am mers mai departe/ Singurel pe toate mi le-am dus în spate

Nu mă judeca dacă nu mă știi / Vezi de drumul tău oricine ai fi

De n-ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima/ Sau să-mi dai o pâine când nimeni nu îmi dădea

Ca floarea de colț printre stânci de munte am trăit în viață și am pătimit multe

Dacă am fost sărac am muncit să adun, n-am cerut la nimeni și am rămas om bun”, sunt versurile piesei publicate de Valentin Sanfira.

Codruța Filip, despre divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a precizat că decizia de a divorța a fost luată de comun acord.

„Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin”, a spus artista pentru Cancan.

Cei doi au convenit să nu mai participe împreună la evenimente și să își concentreze atenția pe carierele lor individuale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Codruța Filip și Valentin Sanfira

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News