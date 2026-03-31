Dan Negru, mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital. Sfat prețios pentru Răzvan Burleanu, după plecarea lui Il Luce

Mircea Lucescu a anunțat, de pe patul de spital, că se retrage de la conducerea echipei naționale de fotbal a României. Antrenorul încheie o carieră de aproape 50 de ani. El este operat pentru a i se monta un stimulator cardiac, menit să îi regleze ritmul inimii. În acest context, Dan Negru a vorbit despre importanța lui Lucescu ca antrenor la națională și despre faptul că se încheie o etapă importantă.

Dan Negru, cuvinte emoționante după ce Lucescu a anunțat că se retrage de la națională

Prezentatorul a vorbit despre oamenii de valoare pe care țara noastră îi are.

„Azi e ultimul meci al României cu Lucescu antrenor. Și nu cred că doamna Neli sau Răzvan îl vor mai lăsa pe vreo bancă. În ultimii ani, nea Mircea ne-a pus oglinda în față: la eșecuri era “.boșorog”, la victorii era „strateg desăvârșit”. Ăștia suntem! Pentru noi, victoria are o mie de părinți și înfrângerea niciunul”, a transmis Dan Negru.

Sfatul lui Dan Negru pentru Răzvan Burleanu

Prezentatorul Tv i-a dat și un sfat lui Răzvan Burleanu, șeful Federației Române de Fotbal. Negru i-a spus lui Burleanu să caute copii din diaspora, care vor reprezenta viitorul naționalei de fotbal a României.

„În locul lui Burleanu, aș angaja scouteri, căutători de talente care să caute copiii din diaspora. Copiii născuți acolo, din părinți români, dar crescuți prin Spania, Anglia, departe de șpăgile antrenorilor de juniori de la noi. Puștii care nu joacă fotbal pe terenurile betonate ale școlilor românești. Diaspora va salva Naționala!”, a continuat mesajul lui Dan Negru.

El a vorbit despre toate realizările lui Mircea Lucescu și despre felul în care acesta a știut să arate întotdeauna adevărul.

„L-am întrebat cândva pe nea Mircea ce a pierdut fotbalul mondial de la Pele până la Messi, el cunoscându-i pe amândoi…Mi-a răspuns…Dar, dincolo de marile performanțe, Lucescu rămâne omul care ne-a pus oglinda în față. Noi, ăștia care iubim fără motiv și urâm fără explicație…”

