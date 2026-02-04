Mircea Lucescu, primul mesaj transmis de pe patul de spital. Selecționerul României clarifică zvonurile: „Stați liniștiți”

Mircea Lucescu a ajuns în spital, iar în spațiul media au circulat speculații cu privire la faptul că starea de sănătate a selecționerului s-ar fi agravat. Acum, Mircea Lucescu a transmis un mesaj de pe patul de spital, în care a rugat oamenii să stea liniștiți și a clarificat informațiile apărute în ultimele zile.

Mircea Lucescu clarifică situația despre starea lui de sănătate

Mircea Lupescu trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Acesta se află internat la Spitalul Universitar din București și este a treia oară de la începutului acestui an când selecționerul ajunge pe mâna medicilor.

Fanii și publicul au fost îngrijorați de vestea primită, iar în spațiul media au apărut informații conform cărora starea lui Lucescu ar fi mai gravă decât ar lăsa acesta să se știe.

Citește și: Mircea Lucescu, internat în stare gravă la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul

După informațiile apărute în public, selecționerul a vrut să facă o declarație ca să lămurească întreaga situație și să își liniștească fanii. Mircea Lucescu a spus că se simte mai bine decât s-a scris în presă și că tratamentul pe care îl face nu este grav, dar este necesar și trebuie urmat sub observație.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit FRF.

Ce a transmis Federația Română de Fotbal

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat oficial în care vorbește despre problemele medicale cu care se confruntă Mircea Lucescu. Conform informațiilor FRF, acesta ar urma un tratament cu antibiotice împotriva unei infecții subcutanate, iar starea lui este bună.

Federația a spus că nu a existat niciodată vreo discuție privind transferul antrenorului către un alt spital, fie din țară sau din străinătate.

Citește și: Mircea Lucescu, internat în spital. Selecționerul se confruntă cu mari probleme de sănătate

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate”, transmite FRF.

Mircea Lucescu se află la a treia internare în luna ianuarie a noului an.

Selecționerul va fi supus unei reevaluări la începutul săptămânii viitoare și rămâne de văzut dacă se va putea recupera până la meciul cu Turcia.

Urmărește-ne pe Google News