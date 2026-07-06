Rică Răducanu, internat de urgență. Fostul fotbalist a suferit un accident la mare: „Nu mi-e bine”

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Rică Răducanu, fostul portar legendar al României, a suferit un accident grav la Mangalia, în cursul zilei de duminică, 6 iulie. Acesta a fost internat de urgență, după ce i-a dislocat umărul și a suferit fracturi, iar medicii au ales să îl țină în continuare sub observație din cauza problemelor respiratorii.

Rică Răducanu, internat de urgență

Fostul portar al echipei naționale de fotbal a României, Rică Răducanu, trece prin momente dificile după ce a suferit un accident în timpul unei vizite la mare. În timp ce își gestiona afacerea estivală, a alunecat pe scări, ceea ce i-a provocat multiple leziuni grave.

Legendarul sportiv a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia, unde se află sub strictă supraveghere medicală.

În urma căzăturii, Rică Răducanu a suferit o dislocare de umăr, două coaste rupte și o lovitură la cap, care i-au cauzat dificultăți respiratorii.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu pentru Golazo.

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Fostul fotbalist are o perforație pulmonară

Medicii sunt precauți în privința evoluției stării sale de sănătate, având în vedere problemele respiratorii cauzate de accident. În urma investigațiilor s-a descoperit că sportivul are și o perforație pulmonară.

Acesta a mai dezvăluit că, de la începutul anului, a pierdut în greutate aproximativ 20 de kilograme, subliniind: „Nu mănânc mai nimic”.

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Cine este Rică Răducanu

Născut pe 10 mai 1946, în comuna Vlădeni, județul Ialomița, Rică Răducanu, pe numele său real Răducanu Necula, este una dintre cele mai iubite figuri din fotbalul românesc. A fost portarul echipei naționale la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, în 1970, marcând istoria sportului românesc cu talentul și carisma sa. Drumul său în viață nu a fost însă lipsit de provocări.

După divorțul părinților săi, s-a mutat la București împreună cu tatăl său, care l-a îndrumat să urmeze o școală de meserii. Deși inițial era pasionat de rugby, dragostea lui pentru fotbal a fost cea care i-a definit cariera.

De peste patru decenii, Rică Răducanu este căsătorit cu Ștefania, femeia care i-a fost alături în momentele bune și mai puțin bune. Cei doi au împreună un fiu, Cătălin Necula, care a moștenit pasiunea tatălui său pentru sportul rege, făcând carieră ca fotbalist și, ulterior, ca antrenor.

Sursă foto: Hepta

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