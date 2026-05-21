Victoria Raileanu, momente dificile la spital cu fiica sa, Maria: „Îmi venea să mușc din fiecare doctor și asistent”. Micuța a fost diagnosticată cu pneumonie severă

Victoria Raileanu a trecut printr-un episod de coșmar alături de fiica sa, Maria, de doar un an. O pneumonie severă a trimis-o pe cea mică la spital, iar experiența a fost un amestec de panică, furie și solidaritate. Actrița a împărtășit cu sinceritate momentele dificile pe Instagram.

Victoria Raileanu, cu fiica sa la spital

Totul a început marți seara, când Victoria Raileanu a ajuns de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Maria, fiica ei, se confrunta cu o pneumonie „brutală” care impunea internarea.

„Ea e bine acum, și-a revenit miraculos judecând după radiografie”, a mărturisit actrița pe Instagram, adăugând că micuța a fost externată după câteva zile de tratament intensiv.

Cu toate acestea, experiența la camera de gardă a fost o provocare majoră.

Pentru Victoria Raileanu, timpul petrecut la camera de gardă a fost o sursă de frustrare și durere. Ea a recunoscut că, inițial, furia și oboseala au preluat controlul.

„După ce am stat două ore să așteptăm să intrăm la camera de gardă unde am mai stat încă vreo două, eu încă mă așteptam să ne trimită acasă. Mi-a venit să izbucnesc în plâns când ne-au zis că trebuie internare. Maria plânsese deja prea mult. Voiam să o știu acasă, în pătuț, adormită în liniște”, a continuat actrița.

Actrița, despre agonia de la camera de gardă și solidaritatea mamelor

Pe Instagram, actrița a descris un moment de furie profundă: „Îmi venea să mușc din fiecare doctor și asistent. Mi se părea că nimeni nu se gândește la copilul meu. Că nu le pasă cu adevărat. Eram pur și simplu extenuată și furioasă.”

Totuși, dincolo de momentele grele, Victoria Raileanu a găsit sprijin și alinare în solidaritatea mamelor din salonul comun. Deși medicii i-au propus condiții mai bune, actrița a refuzat pentru a rămâne alături de celelalte femei.

„Fiecare, cu puiul ei bolnăvior în brațe. Alte ființe femei care pentru puii lor mută lumea din loc dacă e nevoie. Nu știu dacă realizați câtă frică poate încăpea într-o mamă când copilul ei nu e bine. Dar și câtă forță poate încăpea într-o femeie care trebuie să își ducă copilul sănătos acasă. Nu există forță mai mare!”, a precizat ea.

Victoria Raileanu a petrecut trei nopți alături de aceste femei, cărora le-a transmis un mesaj emoționant: „Le doresc tuturor să își ducă copilașii sănătoși acasă și să nu mai calce prea curând într-un spital”.

Sursă foto: Instagram

