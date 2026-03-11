Care este, de fapt, cauza morții bebelușului din Iași. Mama lui l-a dus la spital cu febră și a fost trimis acasă de medici

Noi detalii în cazul șocant al tragediei de la Iași, unde un bebeluș a murit la scurt timp după ce a fost externat din Spitalul Sfânta Maria. Mama lui îl adusese pentru că avea febră, însă i s-a spus ulterior că poate merge acasă și să revină peste câteva zile. Nu s-a mai întâmplat, pentru că micuțul a devenit inconștient și a decedat, la câteva zile. Acum, primele concluzii din raportul medico-legal lămuresc situația.

Ce spune raportul medico-legal în cazul bebelușului din Iași care a murit

Băiețelul de doar 1 an și 9 luni a fost adus de mama lui la Spitalul Sfânta Maria din Iași cu febră. Medicii l-au consultat și l-au trimis acasă cu tratament, spunându-i mamei să revină peste câteva zile. Totuși, la doar două zile distanță, starea bebelușului s-a înrăutățit și a decedat.

Raportul medico-legal preliminar în cazul copilului aduce primele detalii în cazul tragediei. Analizele indică faptul că acesta suferea de meningoencefalită, o afecțiune extrem de gravă care afectează creierul și meningele și poate fi mortală la infanți.

Când starea lui s-a agravat, micuțul a fost preluat de acasă cu elicopterul SMURD și transportat de urgență la spital. Ajuns în unitatea medicală, copilul era aproape în comă, iar medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Anchetă internă la spital

După moartea copilului, spitalul a declanșat o anchetă internă, în timp ce autoritățile și legiștii continuă să analizeze probele și documentele medicale pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia și dacă aceasta putea fi evitată cu ajutorul cadrelor medicale.

Mama copilului face acuzații

Mama copilului a povestit ce s-a întâmplat și face acuzații grave la adresa medicilor, spunând că i-ar fi putut salva copilul.

”Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat.

Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie”, a declarat mama pentru BZI.

