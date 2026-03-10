Tragedie în Iași. Un bebeluș a murit la doar două zile după ce a fost externat. Ce spun părinții

Un bebeluș din Iași a murit la doar două zile după ce a fost externat din Spitalul Sfânta Maria. Părinții copilului fac acuzații grave la adresa medicilor, spunând că aceștia sunt de vină pentru moartea celui mic. Iată ce s-a întâmplat.
Tragedie de proporții în Iași. Un bebeluș de aproape 2 ani a murit
Un bebeluș din Iași a murit la doar două zile după ce a fost externat de la Spitalul Sfânta Maria. Copilul avea 1 an și 9 luni și a avut parte de un sfârșit tragic. El a fost trimis acasă de către medicii din Spitalul Sfânta Maria, iar la două zile de la externare, copilul a murit.
Mămica din Iași și-a dus copilul al spital pe 5 martie, din cauză că avea febră. Medicii i-au făcut o perfuzie și un set de analize, apoi l-au externat, spunându-i mamei să se întoarcă la spital luni, pe 9 martie.
Pe 7 martie, bebelușul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD în stare de inconștiență. Cadrele medicale i-au transmis mamei că bebelușul și-a revenit și urmează să se interneze cu el, însă la câteva minute distanță, bebelușul a fost declarat decedat.
Acum, femeia din Iași face acuzații grave la adresa medicilor de la Spitalul Sfânta Maria. Ea spune că bebelușul a fost lăsat acasă de medici, cu toate că analizele lui nu au ieșit bine și era clar că are o problemă.
”Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat.
Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie”, a declarat mama pentru BZI.
Mămica nu a semnat niciun document prin care era de acord cu ieșirea din spital
Femeia din Iași spune că bebelușul ei ar fi supraviețuit dacă medicii l-ar fi internat când a venit prima oară cu el.
Ea spune că nu a semnat niciun act prin care ar fi cerut ea să plece din spital cu copilul și acum caută vinovații tragediei vieții sale.
”Vreau să răspundă cei care sunt vinovați, că dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul. El nu murea dacă îl țineau în spital. Copilul meu trăia dacă atunci, joi, pe data 5 martie 2026, de când am venit eu cu el la spital, îl internau. Eu nu am semnat nimic, că nu vreau internare. La Urgențe, am fost cu el”, a declarat mama bebelușului.
