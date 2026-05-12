Medici de la Maternitatea Polizu, acuzați că au lăsat un bebeluș să moară: „Nu s-au comportat corespunzător și nu au raportat infecția”

Un bebeluș născut prematur la Maternitatea Polizu a decedat pe 17 martie 2026, după ce a contractat o infecție nosocomială gravă. Familia acuză medicii de neglijență și a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Medici de la maternitatea Polizu, acuzați că au lăsat un bebeluș să moară

O mamă din București acuză medicii de la maternitatea Polizu că i-au lăsat bebelușul să moară în incubator, după ce nu i-au oferit tratamentul corespunzător pentru o infecție contractată în spital, la scurt timp după naștere.

Băiețelul s-a născut pe 22 ianuarie 2026, cântărind doar 700 de grame.

„Am avut ceva probleme. Am născut în ianuarie, pe 22, eu fiind deja internată în spital de o lună. În urmă cu o săptămână înainte de naștere mi s-au rupt membranele. Copilul s-a născut cu prematuritate, la 25 de săptămâni. Nu a avut niciun fel de infecție la naștere”, a declarat Mădălina, mama bebelușului pentru Libertatea.

În ciuda începutului dificil, copilul părea să se recupereze bine, ajungând la 1,3 kg și fiind descris ca „foarte activ”.

Povestea a fost marcată de dificultăți încă din timpul sarcinii. Mama, deja mamă a doi copii, a fost internată la Polizu cu o sarcină cu risc în decembrie 2025.

Femeia a povestit că medicul care îi supraveghea sarcina nu a recunoscut la timp că era necesară o cezariană de urgență.

„Ei m-au lăsat să nasc natural, trebuia cezariană de urgență. Abia după ce a venit o altă doctoră, aceasta a realizat că pot să mor și eu, și copilul dacă nu fac cezariană. A zis că: «Fata asta nu are cum să nască natural, va muri copilul»”, a explicat Mădălina.

Bebelușul ar fi contractat o infecție în spital

Totul s-a schimbat pe 14 februarie, când bebelușul a început să manifeste semne ale unei infecții severe. Potrivit mamei, starea copilului s-a deteriorat rapid.

„Copilul a trecut de prematuritate, crescând foarte bine în tot acest timp. Era un copil care a depășit prematuritatea până în momentul în care a captat infecția din spital. Noi nu am știut, medicii nu ne-au zis absolut nimic de acea infecție”, a spus mama îndurerată.

Ea a descris cu durere momentele de după apariția infecției: „Pe 14 februarie a avut sânge în scaun. Noi am văzut că i s-a umflat burtica. Medicii au zis că nu are nimic copilașul. Au urmat zile întregi în care copilul s-a umflat continuu și nu mai urina. Toate tratamentele pe care le băgau în el, rămâneau în el”.

Părinții au solicitat transferul micuțului de la Maternitatea Polizu

Pe măsură ce starea copilului se agrava, părinții au solicitat transferul acestuia către o altă unitate medicală, dar li s-a refuzat. În cele din urmă, pe 17 martie, după aproape două luni de luptă, micuțul a decedat.

„S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el. Pur și simplu ieșea lichidul din el. Nu puteai să-i ridici nici mânuța. Dacă-i ridicai mâna, se rupea efectiv cu totul”, a spus mama.

Părinții au atașat poze șocante la plângerea depusă la autorități, imagini care surprind ultimele zile de suferință ale bebelușului.

„Medicii nu s-au ocupat corespunzător și nu au raportat infecția. Nu au fost deschiși față de noi, părinții, să ne spună că are infecția asta” a mai declarat Mădălina.

Adrian Cuculis, acuzații la adresa medicilor

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a lansat acuzații grave la adresa personalului medical de la Polizu.

„Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în Maternitatea Polizu. Părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață”, a spus Cuculis.

Cazul este în prezent investigat de Colegiul Medicilor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Institutul Național de Medicină Legală (INML). De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Managerul Maternității Polizu, conf. dr. Toader Daniela Oana, a confirmat că se desfășoară o anchetă, dar a refuzat să comenteze suplimentar: „Există o cercetare în cauză, iar pe parcursul ei nu putem furniza nicio informație”.

