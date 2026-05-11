Ilie Bolojan și partenera, întâmpinați cu entuziasm în Cetatea Oradea, la ieșirea dintr-un restaurant. Gestul Ioanei când a auzit aplauzele

Ilie Bolojan a fost prezent vineri seară în Cetatea Oradea, unde a participat la evenimentele organizate în cadrul festivalului comunității maghiare, „Festum Varadinum”. Premierul interimar a apărut în public alături de partenera sa, alegând să ia masa la un restaurant local chiar în perioada în care orașul găzduia cea de-a 34-a ediție a tradiționalului eveniment „Majális”.
Deși contextul politic de la București rămâne unul tensionat după demiterea guvernului, prezența sa în mijlocul orădenilor a generat o reacție imediată din partea celor aflați în zona istorică a orașului.
Ilie Bolojan a ales să petreacă seara în comunitate, participând la evenimentul „Majális” organizat de comunitatea maghiară. Însă, dincolo de prezența sa oficială, atenția publicului a fost atrasă de latura personală a premierului interimar. Acesta a apărut la brațul partenerei sale, Ioana, cei doi fiind surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau un restaurant din incinta cetății.
Un detaliu care a impresionat martorii a fost reacția Ioanei: în momentul în care mulțimea a izbucnit în aplauze, aceasta nu i-a dat drumul mâinii politicianului, ci a continuat să pășească ferm și zâmbitoare alături de el, oferind o imagine de unitate și sprijin necondiționat în fața valului de simpatie publică.
Reacția mulțimii a fost una spontană și plină de admirație. În momentul în care cuplul a ieșit în spațiul public, zeci de oameni au început să aplaude, transformând o simplă plimbare într-o veritabilă baie de mulțime. „Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură, mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris orădeanul care a filmat scena și a urcat clipul pe Facebook.
Respectul comunității, mai presus de etnie și politică
Faptul că incidentul s-a petrecut în cadrul unui festival al comunității maghiare, ajuns la a 34-a ediție, oferă o greutate simbolică deosebită gestului. Sub tema „Punct comun”, festivalul pare să fi reușit să unească cetățenii în jurul unei figuri administrative pe care o apreciază, indiferent de contextul politic tensionat de la București. Martorii oculari au confirmat că atmosfera a fost una de un respect autentic, nepregătit anterior.
„Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a declarat Dacian Meza, martorul care a surprins momentul. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan a fost aclamat atât la sosirea în zonă, cât și la plecare, semn că imaginea sa publică în Oradea rămâne neclintită. „Premierul interimar a salutat discret din cap și și-a continuat drumul”, a mai precizat acesta, descriind atitudinea rezervată a politicianului în fața valului de simpatie.
“Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna” – a transmis Bolojan pe rețelele sociale.
Bolojan a definit perioada petrecută la Palatul Victoria drept un efort constant de a introduce ordinea în finanțele publice și de a promova reforme de modernizare. Acesta susține că principalul succes al mandatului său nu a fost doar administrativ, ci și unul de paradigmă, demonstrând că „un alt mod de a guverna” — bazat pe reguli, eficiență și lipsă de aroganță — este sustenabil în România.
Premierul demis adresează direct subiectul sensibil al creșterii taxelor și impozitelor, mulțumindu-le cetățenilor pentru reziliență. Bolojan nu evită responsabilitatea acestor decizii, explicând că măsurile fiscale nu au fost o opțiune politică de plăcere, ci un „preț necesar” pentru a salva economia națională și pentru a pune bazele unei bunăstări viitoare.
Mesajul său s-a încheiat cu o notă de mulțumire adresată colaboratorilor din toate structurile aparatului de stat. Bolojan subliniază că a reușit să impună un model de guvernare axat pe stoparea risipei banului public, mizând pe profesionalismul oamenilor „de calitate” pe care i-a întâlnit în sistem, indiferent de rangul lor ierarhic.