Ilie Bolojan și partenera, întâmpinați cu entuziasm în Cetatea Oradea, la ieșirea dintr-un restaurant. Gestul Ioanei când a auzit aplauzele

Ilie Bolojan a fost prezent vineri seară în Cetatea Oradea, unde a participat la evenimentele organizate în cadrul festivalului comunității maghiare, „Festum Varadinum”. Premierul interimar a apărut în public alături de partenera sa, alegând să ia masa la un restaurant local chiar în perioada în care orașul găzduia cea de-a 34-a ediție a tradiționalului eveniment „Majális”.

Deși contextul politic de la București rămâne unul tensionat după demiterea guvernului, prezența sa în mijlocul orădenilor a generat o reacție imediată din partea celor aflați în zona istorică a orașului.

O apariție inedită alături de partenera sa

Ilie Bolojan a ales să petreacă seara în comunitate, participând la evenimentul „Majális” organizat de comunitatea maghiară. Însă, dincolo de prezența sa oficială, atenția publicului a fost atrasă de latura personală a premierului interimar. Acesta a apărut la brațul partenerei sale, Ioana, cei doi fiind surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau un restaurant din incinta cetății.

Un detaliu care a impresionat martorii a fost reacția Ioanei: în momentul în care mulțimea a izbucnit în aplauze, aceasta nu i-a dat drumul mâinii politicianului, ci a continuat să pășească ferm și zâmbitoare alături de el, oferind o imagine de unitate și sprijin necondiționat în fața valului de simpatie publică.

Reacția mulțimii a fost una spontană și plină de admirație. În momentul în care cuplul a ieșit în spațiul public, zeci de oameni au început să aplaude, transformând o simplă plimbare într-o veritabilă baie de mulțime. „Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură, mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris orădeanul care a filmat scena și a urcat clipul pe Facebook.

Respectul comunității, mai presus de etnie și politică

Faptul că incidentul s-a petrecut în cadrul unui festival al comunității maghiare, ajuns la a 34-a ediție, oferă o greutate simbolică deosebită gestului. Sub tema „Punct comun”, festivalul pare să fi reușit să unească cetățenii în jurul unei figuri administrative pe care o apreciază, indiferent de contextul politic tensionat de la București. Martorii oculari au confirmat că atmosfera a fost una de un respect autentic, nepregătit anterior.

„Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a declarat Dacian Meza, martorul care a surprins momentul. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan a fost aclamat atât la sosirea în zonă, cât și la plecare, semn că imaginea sa publică în Oradea rămâne neclintită. „Premierul interimar a salutat discret din cap și și-a continuat drumul”, a mai precizat acesta, descriind atitudinea rezervată a politicianului în fața valului de simpatie.

Mesajul lui Ilie Bolojan după căderea Guvernului

Ilie Bolojan a transmis un mesaj de bilanț imediat după demiterea guvernului său, definind cele 10 luni de mandat drept o perioadă dedicată ordinii în finanțele publice și reformelor necesare pentru modernizarea țării. Premierul interimar a ținut să sublinieze că a încercat să impună un nou model de administrație, bazat pe reguli stricte și pe eliminarea risipei banilor publici, mulțumind totodată cetățenilor pentru eforturile făcute în timpul acestui proces de reconstrucție economică.

“Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna” – a transmis Bolojan pe rețelele sociale.

Bolojan a definit perioada petrecută la Palatul Victoria drept un efort constant de a introduce ordinea în finanțele publice și de a promova reforme de modernizare. Acesta susține că principalul succes al mandatului său nu a fost doar administrativ, ci și unul de paradigmă, demonstrând că „un alt mod de a guverna” — bazat pe reguli, eficiență și lipsă de aroganță — este sustenabil în România.

Premierul demis adresează direct subiectul sensibil al creșterii taxelor și impozitelor, mulțumindu-le cetățenilor pentru reziliență. Bolojan nu evită responsabilitatea acestor decizii, explicând că măsurile fiscale nu au fost o opțiune politică de plăcere, ci un „preț necesar” pentru a salva economia națională și pentru a pune bazele unei bunăstări viitoare.

Mesajul său s-a încheiat cu o notă de mulțumire adresată colaboratorilor din toate structurile aparatului de stat. Bolojan subliniază că a reușit să impună un model de guvernare axat pe stoparea risipei banului public, mizând pe profesionalismul oamenilor „de calitate” pe care i-a întâlnit în sistem, indiferent de rangul lor ierarhic.

