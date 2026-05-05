Sorin Grindeanu a vorbit despre planurile PSD după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut cu majoritate de voturi. Președintele PSD a declarat că PSD e dispus rapid să găsească o soluție și „să avem rapid un guvern”. El a spus că „toate opțiunile sunt deschise”.

PSD e dispus să găsească soluții după căderea Guvernului Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 5 mai, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură că PSD este pregătit să găsească soluții ca să „avem rapid un guvern”. El a spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să cheme partidele la consultări.

„Mă aștept ca în perioada următoare Nicușor Dan să ne cheme la consultări. Ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni împreună cu celelalte partide să găsim o soluție și să mergem înainte.

N-o să dau lecții sau sfaturi la PNL și USR. E treaba lor să-și decidă viitorul politic. PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise. După prima rundă de întâlniri de la Cotroceni, se vor decanta soluții”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament.

281 de voturi pentru demiterea Guvernului

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut în Parlament cu 281 de voturi. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari și votată de majoritatea parlamentarilor.

Guvernul este considerat demis, iar premierul și miniștrii vor rămâne în funcție doar pentru îndeplinirea actelor necesare administrării treburilor publice. Din acest moment, ei nu mai pot emite ordonanțe sau proiecte de legi noi.

„Această moțiune nu este despre oameni, ci despre privilegii. Sunteți disperați! (…) Vedeți că se închid robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră. Pentru fiecare hoț sunt mii de români care lucrează cinstit. Astăzi se votează dacă România este pradă a unui partid sau dacă România rămâne o țară care respectă românii”, a declarat Diana Buzoianu, USR.

Pe de altă parte, George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul pe care îl conduce își asumă viitorul țării.

„Ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare”Este iresponsabilitate să destitui un guvern fără să vii cu soluții. Nu doriți acest guvern. Nu-l mai doriți premier pe domnul Ilie Bolojan. E clar. Dar cine va guverna dacă pleacă acest guvern? Ce soluții viabile puteți oferi? Ce majoritate va vota și va susține un guvern stabil? Și care vor fi prioritățile noului guvern? Chiar dacă în sistemul constituțional român nu există instrumentul moțiunii constructive, cei care inițiază o moțiune de cenzură au obligația morală de a oferi alternative înainte să arunce în aer o guvernare”, a declarat George Simion înainte de votul pe moțiune.

