Oana Gheorghiu, mesaj dur înaintea aflării votului pe moțiunea de cenzură: „O luptă între privilegii și viitorul unei Românii corecte”

Oana Gheorghiu a transmis un mesaj românilor, înaintea aflării votului pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Vicepremierul a subliniat că astăzi se dă lupta între „privilegii” și o „Românie corectă”.

Oana Gheorghiu, despre moțiunea de cenzură

Înainte de aflarea votului pe moțiunea de cenzură, Oana Gheorghiu a explicat, într-un mesaj publicat în mediul online, că în plenul Parlamentului se dă astăzi lupta între o guvernare corectă și una a privilegiilor.

„Reforma e un efort asumat zi de zi. Astăzi se dă o luptă între privilegii și viitorul unei Românii corecte. Ilie Bolojan a adus la masa Guvernului rigoare, eficiență și curajul de a lua decizii dificile”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, PSD este deranjat de faptul că pierde controlul asupra companiilor publice.

„Am început eliminarea sinecurilor și a risipei din companiile publice. Acestea nu mai trebuie să fie pușculițe politice, ci entități performante, conduse de profesioniști, care să aducă valoare statului, nu pierderi plătite de cetățeni”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Ce spune vicepremierul despre guvernarea USR și PNL

În același timp, Oana Gheorghiu susține că actuala guvernare încearcă să aducă lumina în România și să elimine privilegiile din companiile de stat.

„Mandatul nostru este clar: să desființăm privilegiile nejustificate și să construim un stat în care meritul primează, iar resursele sunt alocate acolo unde este nevoie cu adevărat — în spitale, școli și infrastructură”, a completat aceasta.

Nu ân ultimul rând, Oana Gheorghiu și-a arătat susținerea față de premierul Ilie Bolojan.

„Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice și de a merge până la capăt cu modernizarea României. Mergem înainte. Fără pași înapoi”, a mai spus vicepremierul.

Sursă foto: Facebook

