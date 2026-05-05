George Simion spune că AUR își asumă o „guvernare viitoare”: „E timpul pentru reconciliere națională”

Liderul AUR, George Simion, a vorbit astăzi, 5 mai, la dezbaterea moțiunii de cenzură din Parlament despre „reconciliere națională”. El a spus că partidul pe care îl conduce își asumă o viitoare guvernare și responsabilitatea pentru viitorul țării.

George Simion: AUR își asumă o „viitoare guvernare"

Liderul AUR a vorbit în Parlament despre cum este „timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor”.

El a vorbit despre faptul că astăzi are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan, iar imaginea este „una neagră”.

„Astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului.

Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită.

Dragi români, n-a fost ușor, a fost Nicușor”, a declarat președintele AUR, George Simion, la dezbaterea moțiunii de cenzură din Parlament.

„Noi nu suntem de vânzare”

George Simion și-a continuat discursul și a spus că mulți colegi din opoziție au stat de vorbă cu ei, iar reprezentanții AUR le-au explicat că nu trebuie să voteze moțiunea.

„Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi vom face în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a precizat Simion.

George Simion a transmis un mesaj și către UDMR, spunând că și etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe își doresc demiterea guvernului și plecarea coaliției de guvernare proeuropeana.

„Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori”, a spus liderul AUR.

