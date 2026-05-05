George Simion spune că AUR își asumă o „guvernare viitoare”: „E timpul pentru reconciliere națională”

Liderul AUR, George Simion, a vorbit astăzi, 5 mai, la dezbaterea moțiunii de cenzură din Parlament despre „reconciliere națională”. El a spus că partidul pe care îl conduce își asumă o viitoare guvernare și responsabilitatea pentru viitorul țării.
„Astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului.
Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită.
„Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi vom face în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a precizat Simion.
George Simion a transmis un mesaj și către UDMR, spunând că și etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe își doresc demiterea guvernului și plecarea coaliției de guvernare proeuropeana.
„Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori”, a spus liderul AUR.