Cristian Tudor Popescu a vorbit despre discursul ținut de Ilie Bolojan înainte de votarea moțiunii de cenzură pentru demiterea guvernului pe care acesta îl conduce. Iată ce a spus gazetarul.

CTP, cuvinte înainte de votul moțiunii de cenzură

CTP a avut o scurtă postare pe Facebook la finalul discursului pe care Ilie Bolojan l-a susținut în Parlament înaintea votului pe moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Moțiunea trece, Bolojan rămâne”, a scris CTP pe Facebook.

El a explicat că premierul Ilie Bolojan va rămâne „în mintea și sufletul românilor care au așa ceva” cu discursul pe care l-a susținut în Parlament.

Patriotul Bolojan

Moțiunea trece, Bolojan rămâne! Rămâne în mintea și sufletul românilor care au așa ceva. Ilie Bolojan a rostit cel mai adevărat, drept și deci patriotic discurs din ultimii 36 de ani ai acestei țări. În sfârșit, îndemnul lui Caragiale „Iubește România ca pe o mamă, nu ca pe o damă!” și-a găsit vocea în Parlamentul României”, a scris gazetarul pe pagina de Facebook.

Ilie Bolojan: „Am generat supărarea baronilor locali”

Ilie Bolojan a ținut un discurs în Parlament, înainte ca moțiunea de cenzură să fie votată. El a vorbit despre cum s-a ajuns în această situație și a acuzat că au fost persoane care au dezvăluit discuțiile din ședințele de coaliție.

Mai mult, el a spus că PSD și PNL nu și-au respectat electoratul când au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate. Premierul a continuat și a spus că după primul val de măsuri, a supărat baronii locali care nu au mia putut folosi „pușculița statului ca rezervă pentru proiecte fără acoperire”.

E foarte neplăcut să participe la o şedinţă de coaliţie, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parţial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14, sperând că, în faţa măsurilor care au fost luate, care nu au fost uşoare, aşa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat şi alţii vor scăpa de nota de plată în aşa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut.

Dar nu a reuşit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 şi 2025 când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, în care şi noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate şi în care le-am creat nişte aşteptări în care statul le poate da ce nu are”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, în plen.

”În toată această perioadă, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând şi crezând că, pentru ţara noastră ca să meargă lucrul înainte merită să suporţi, merită să pierzi, dar n-a fost suficient.

După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielor statului, şi am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi puşculiţa statului ca şi rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetenţă”, a mai declarat premierul.

