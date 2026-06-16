Cristian Tudor Popescu îl critică din nou pe Nicușor Dan: „L-a depășit pe Klaus Iohannis în materie de înșelare”

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Cristian Tudor Popescu critică dur mutarea politică a președintelui Nicușor Dan, afirmând că acesta „l-a depășit pe Klaus Iohannis” în înșelarea electoratului. Decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea premier a provocat controverse majore.

Cristian Tudor Popescu îl critică din nou pe Nicușor Dan

Nicușor Dan este în centrul unui nou scandal politic, după ce l-a desemnat pe Adrian Veștea ca premier, fără să consulte partidele, în urma retragerii lui Eugen Tomac, prima nominalizare. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție acidă, acuzându-l pe Dan de trădarea electoratului. Într-o postare pe Facebook, Cristian Tudor Popescu a descris deciziile recente ale președintelui Nicușor Dan ca fiind „mârșăvii” orchestrate cu sprijinul liderilor politici ai PNL, sub coordonarea lui Adrian Veștea.

„Dincolo de socotelile de tejghea, toate, desigur, „în interesul național”, cea mai populară acoperire printre canaliile politice, ceea ce vede acum orice om de bun-simț este o mârșăvie. Pusă în scenă de Veștea și ceilalți cașcavaleri naționali din PNL, sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan, mârșăvia se bazează pe convingerea, dureros de răspândită printre români, că amoralitatea, cinismul, lipsa de scrupule înseamnă inteligență. Și pe disprețul acestora față de partide, vot și democrație”, a scris jurnalistul.

CTP a subliniat că aceste jocuri politice nu fac decât să amplifice o realitate tristă: „amoralitatea, cinismul, lipsa de scrupule” sunt percepute de mulți români ca semne de inteligență. Aceste decizii, spune el, nu doar că trădează votanții, ci și subminează încrederea în democrație.

„Pentru N. Dan, voturile dejecțiilor SOS-POT și ale năpârcii cu ochelari V. Ponta sunt acum prooccidentale și providențiale. De ce? Ca președintele să împlinească altă dorință rusească a multor români: țara să fie birjărită „cu mână de fier” de un singur om, ce atâtea partide, unul e destul, partidul prezidențial PSD Plus – plus cașcavalerii roșalbăstrui”, a mai scris jurnalistul.

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Nicușor Dan vs. Klaus Iohannis: Cine a dezamăgit mai mult?

Un alt punct critic adus în discuție de Cristian Tudor Popescu este comparația între Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis. Jurnalistul consideră că Nicușor Dan „a repurtat prima sa izbândă adevărată: l-a depășit pe K. Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat”.

Într-un moment de criză politică, Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Veștea și-a declarat intenția de a forma un guvern politic care să implementeze reforme reale. Totuși, desemnarea acestuia nu a fost lipsită de controverse, fiind considerată de Cristian Tudor Popescu o mișcare strategică pentru a destabiliza PNL.

„În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD”, a comentat jurnalistul, adăugând că Veștea ar fi fost desemnat cu acordul liderului PSD, Sorin Grindeanu. Libertatea notează că această decizie a fost percepută ca un atac direct asupra liderului PNL, Ilie Bolojan.

Cristian Tudor Popescu nu a ezitat să își exprime dezamăgirea față de direcția în care se îndreaptă politica românească sub conducerea lui Nicușor Dan. „Pe lângă acel «ceva întunecos și rece» pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos,” a scris jurnalistul duminică, după ce președintele l-a desemnat pe Veștea premier.

Foto: Facebook

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