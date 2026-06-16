Replica lui Adrian Veștea, după ce a discutat cu Nicușor Dan „pe la spatele” lui Ilie Bolojan: „Un act de responsabilitate”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adrian Veștea a iscat un scandal monstru în PNL, după ce Nicușor Dan l-a propus pentru funcția de premier pentru a încerca să facă un Guvern, fără să se consulte cu liberalii. El a fost acuzat că a discutat cu șeful statului pe la spatele premierului demis Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre discuția cu Nicușor Dan și a explicat de ce Ilie Bolojan nu a știut despre conversație.

Adrian Veștea, despre acceptarea nominalizării fără ca Ilie Bolojan să știe

Adrian Veștea este liberalul pe care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier, însă fără ca PNL să știe despre acest lucru.

Citește și: Ce avere are Adrian Veștea, premierul desemnat. Liberalul are economii importante în trei valute

Liberalul spune că a acceptat nominalizarea din partea președintelui fără să se consulte cu colegii lui din PNL, însă nu este „o inițiativă împotriva partidului”, ci „un act de responsabilitate”.

„Consideram că este un act de responsabilitate și cred că fiecare dintre noi, în funcție de pregătirea pe care o avem, este necesar să facem bine țării. Până la urmă, astăzi (n.r. luni) voi da toate explicațiile necesare. Sunt în măsură să le răspund tuturor întrebărilor, nu cred că este un act prin care am avut o inițiativă împotriva partidului. Din contră, sunt membru PNL de 30 de ani, în decursul timpului am ocupat diverse funcții, marea majoritate le-am ocupat nominominal și de fiecare dată am avut un scor categoric și cred că este normal să se țină cont de lucrul acesta”, a declarat Adrian Veștea înainte de ședința PNL, conform ȘtirileProTv.

Ce i-a cerut Nicușor Dan

Adrian Veștea a explicat că Nicușor Dan i-a cerut să nu dezvăluie nominalizarea până duminică, la ora 9:00, când a făcut anunțul oficial. Liberalul a mai spus că șeful statului nu i-a explicat de ce i-a cerut să păstreze tăcerea pe această temă și nici el nu a cerut explicații în acest sens.

Citește și: Reacția lui Adrian Veștea, premierul desemnat, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum să se retragă: „Interesul României trebuie însă să rămână mai presus”

El a explicat că a aflat sâmbătă seara despre nominalizarea ca premier.

„Am mai spus-o. Acest lucru (n.r. desemnarea ca premier) l-am aflat cert sâmbătă seara. Am avut o discuție destul de lungă pentru a lua această decizie. S-a dorit ca această decizie să fie confidențială. (…) Președintele României, în momentul în care mi-a spus că vom avea o astfel de inițiativă și voi fi nominalizat, a dorit ca până la ora 9 (n.r. duminică) să păstrez confidențialitatea asupra acestei situații. Nu mi-a spus de ce, nu am fost atât de insistent, dar urma să-l retragă pe Eugen Tomac și să mă nominalizeze pe mine”, a explicat Adrian Veștea.

PNL i-a solicitat lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice pentru a se forma un guvern care să fie susținut „transparent”, a spus Ilie Bolojan.

Urmărește-ne pe Google News