Reacția lui Adrian Veștea, premierul desemnat, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum să se retragă: „Interesul României trebuie însă să rămână mai presus”

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Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, a anunțat că nu renunță la mandat, după ce Ilie Bolojan i-a dat un ultimatum până marți la ora 10:00 să se retragă.

Reacția lui Adrian Veștea, premierul desemnat, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum să se retragă

Adrian Veștea, premierul desemnat, refuză să cedeze presiunilor politice din interiorul propriului partid. Chiar și în fața unui ultimatum ferm din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan, care i-a cerut să renunțe la mandat până marți dimineață, Veștea rămâne hotărât să își continue responsabilitățile. Surse citate de Digi24 au dezvăluit că, odată expirată această cerință, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, va demara procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, incluzând o serie de ședințe decisive și un Congres extraordinar programat pentru duminică.

Într-o postare pe Facebook, Veștea și-a exprimat clar poziția: „Nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”.

Totodată, Veștea a dorit să clarifice că decizia sa nu este un act de ostilitate față de PNL sau liderul său, Ilie Bolojan. „Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului.”

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„Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”

Cu toate că tensiunile politice sunt evidente, Adrian Veștea subliniază că nu caută o confruntare internă. „Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a declarat el.

Într-un context politic tensionat, mesajul lui Veștea continuă: „Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”. Rămâne de văzut dacă această poziție va genera un consens sau va amplifica conflictul din interiorul PNL.

Foto: Facebook

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