Cine este Adrian Veștea, desemnat premier de Nicușor Dan în locul lui Eugen Tomac. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

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Adrian Veștea, cu o carieră de 30 de ani în PNL, a fost desemnat duminică, 14 iunie, premier de Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac, prima nominalizare a președintelui, s-a retras.

Cine este Adrian Veștea

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, în urma retragerii mandatului lui Eugen Tomac. Cu o experiență de peste trei decenii în Partidul Național Liberal (PNL), Veștea a declarat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că „știe de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”, citează Digi24.

Adrian Veștea și-a început cariera politică în 1994, când, la doar 21 de ani, s-a alăturat PNL. De atunci, a urcat treptat treptele ierarhice: de la consilier local, la primar al orașului Râșnov timp de trei mandate (2004-2016), și mai departe, la președinția Consiliului Județean Brașov în 2016. Veștea a deținut această funcție până în 2023, când a fost numit ministru al Dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu până în decembrie 2024. După alegerile locale din acel an, el a revenit la conducerea Consiliului Județean Brașov, funcție pe care o ocupă și astăzi.

În cadrul PNL, Adrian Veștea a deținut și poziția de secretar general între noiembrie 2024 și iulie 2025, devenind una dintre cele mai proeminente voci din partid. Este cunoscut ca membru al taberei contestatare a lui Ilie Bolojan, alături de personalități politice precum Hubert Thuma, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc.

Cu cine este căsătorit și câți copii are

Adrian Veștea este căsătorit cu Anca Veștea, alături de care are doi băieți. Soția premierului desemnat activează de mai mulți ani în administrația publică și preferă discreția.

Familia Veștea a sărbătorit recent un moment important. Daniel, fiul cel mic al lui Adrian Veștea, a absolvit Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”, una dintre instituțiile de învățământ de prestigiu din Brașov. La ceremonia de absolvire, tânărul i-a avut alături pe părinții săi, care au marcat împreună finalul unei etape importante din formarea sa educațională și începutul unui nou capitol în viața sa.

Ce avere are

Adrian Veștea a menționat în declarația de avere mai multe terenuri situate în județul Brașov, în zona Râșnov. Suprafața totală a acestora se ridică la aproximativ 67.920 de metri pătrați, echivalentul a aproape 6,8 hectare, cea mai mare parte fiind reprezentată de terenuri agricole.

În ceea ce privește proprietățile imobiliare, politicianul deține trei imobile. Cea mai valoroasă dintre acestea este o casă de locuit din Râșnov, cu o suprafață generoasă de 570 de metri pătrați, achiziționată în anul 2005. Tot în declarația de avere apare și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, cumpărat în 2018, precum și o casă de vacanță situată în Râșnov, care se întinde pe 278,68 metri pătrați.

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Prima declarație după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan

Într-o declarație susținută duminică la Palatul Cotroceni, Adrian Veștea a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a subliniat că își va folosi experiența acumulată pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și pentru a depăși impasul politic actual.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a spus Veștea, potrivit Digi24.

Desemnarea lui Adrian Veștea a fost intens criticată în spațiul public după ce Nicușor Dan nu s-a consultat cu partidele în această privință. Președintele a fost acuzat că acest demers va genera tensiuni în PNL, destabilizând partidul.

Foto: Facbook

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