Adrian Veștea, prima apariție publică după ce a fost desemnat premier: „Cred că este un act de responsabilitate”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adrian Veștea, desemnat recent premier al României, și-a făcut prima apariție publică duminică seară, într-un interviu acordat Euronews. Încrezător în sprijinul politic obținut, acesta a declarat că are asigurări solide pentru a-și trece noul Guvern prin Parlament, într-un moment de intensă efervescență pe scena politică de la București, după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru funcția de prim-ministru.

Adrian Veștea, prima declarație după ce a fost desemnat premier

În contextul în care pentru învestirea Guvernului este nevoie de cel puțin 233 de voturi din partea parlamentarilor, Adrian Veștea a afirmat că negocierile purtate au dat rezultate clare.

„Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a spus el, conform Libertatea.

Declarațiile vin într-un moment în care România se confruntă cu o schimbare politică accelerată, iar Veștea pare determinat să aducă stabilitate. Premierul desemnat a subliniat că este pregătit să preia responsabilitatea guvernării și să continue direcția stabilită anterior de coaliția de guvernare și de liderii săi.

Citește și: Reacția PSD, după ce liberalii au refuzat să susțină Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România”

Citește și: Influencerul Makaveli, ridicat de mascați și dus la audieri. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului consilier al Dianei Șoșoacă

Premierul desemnat respinge acuzațiile de trădare

În pofida unor critici dure apărute atât din rândul opoziției, cât și din partea unor membri ai partidelor care îi acordă sprijinul, Adrian Veștea a respins acuzațiile de trădare.

„Cred că este un act de responsabilitate. Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către PNL, de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă. Îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână același program de guvernare pe care l-a avut Ilie Bolojan”, a declarat el cu hotărâre.

Citește și: Creștere substanțială a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Cine poate primi mai mulți bani

Citește și: O femeie din Brașov a încercat să fure produse de 3.000 lei dintr-un supermarket. Camerele de supraveghere au surprins momentul

Premierul desemnat a explicat că numirea sa a fost rezultatul unei discuții directe și private cu președintele României, Nicușor Dan, fără a include negocieri prelungite sau alte înțelegeri. El a recunoscut că nu a avut timp să-l informeze pe Ilie Bolojan despre această decizie înainte ca anunțul să fie făcut public.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News