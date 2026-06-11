Influencerul Makaveli, ridicat de mascați și dus la audieri. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului consilier al Dianei Șoșoacă

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Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a fost ridicat joi, 11 iunie, de mascați și dus la audieri la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului consilier al Dianei Șoșoacă.

Makaveli, săltat de mascați și dus la audieri. Ce acuzații i se aduc

Virgil Alexandru Zidaru, fostul consilier al europarlamentarei Diana Șoșoaca, a fost ridicat cu mandat și dus la audieri într-un dosar penal în care este vorba despre infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la această infracțiune.

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În dosar sunt vizate încă alte trei persoane. Makaveli a devenit faimos pe internet după ce l-a promovat pe Călin Georgescu pe TikTok în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Acțiunea de ridicare a influencerului face parte din operațiunea „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

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Conform IPJ Bihor, un bărbat în vârstă de 49 de ani din municipiul Marghita este cercetat penal într-un amplu dosar de evaziune fiscală și delapidare, iar prejudiciul total este estimat la peste 3,2 milioane de lei. Acesta a fost reținut pentru 24 ore, după ce s-au făcut percheziții domiciliare desfășurate în județul Bihor.

Șase percheziții în Bihor

Polițiștii din cadrul Serviciului de investigare a Criminalității Economice Bihor au făcut miercuri, 10 iunie, șase percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele persoanei vizate.

Anchetatorii susțin că bărbatul, în calitate de administrator a două societăți comerciale, în perioada aprilie 2022 – iunie 2024, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat impozitele și contribuțiile datorate.

După percheziții, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care documente de contabilitate, ștampile ale societăților comerciale, dar și echipamente electronice de comunicare.

Bărbatul a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor în baza unui mandat de aducere și audiat de anchetatori. După administrarea probelor în cauză, polițiștii au dispus reținerea sa pentru o perioadă de 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

De asemenea, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor care îi aparțin, fiind puse sub sechestru o locuință, două apartamente și trei autoturisme. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este estimată la aproximativ două milioane de lei.

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