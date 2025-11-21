Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei. Influencerul a făcut pasul în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Le fac un cadou românilor”

Influencerul Makaveli a decis să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține pe Anca Alexandrescu. Anunțul a venit chiar într-o emisiune live la Realitatea Tv, iar în platou se aflau Anca Alexandrescu, senatorul Ninel Peia, dar și alții. Ce a declarat Alexandru Zidaru.

Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a anunțat că se retrage din cursa pentru fotoliul de primar al Bucureștiului.

Motivul ar fi pentru a o susține pe Anca Alexandrescu și pentru a nu fragmenta voturile. El a făcut anunțul în direct, la o emisiune de pe Realitatea Plus.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor, bucureștenilor. Nu e vorba despre dezbinare, de unitate, pentru că toți suntem români și e nevoie să ne unim când vine vorba despre poporul român.

Astfel, îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta pentru ca tinerii să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață diferită”, a declarat, vineri, Makaeli.

Anca Alexandrescu a ținut să îi mulțumească și i-a spus că tot ce își propusese pentru București, vrea să realizeze împreună cu el, pentru tineri.

„Vreau să îi spun că îi mulțumesc foarte mult, vreau să îi spun că îl admir, îi mulțumesc pentru florile pe care mi le-a trimis în luna decembrie și vreau să îi spun aici, de față cu toată lumea, că absolut tot ceea ce îți propusesei pentru București, vreau să realizăm împreună pentru tineri”, a spus Anca Alexandrescu.

Reacția lui George Simion

Președintele AUR, George Simion, a salutat decizia lui Makaveli, imediat după anunțul făcut de acesta.

„Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a fost mesajul lui George Simion.

Influencerul Makaveli a ajuns în Parlament după ce Diana Șoșoacă l-a angajat pe un post de consilier. Alexandru Zidaru și-a depus candidatura la Primăria Capitalei și a avut 27.000 de semnături.

El s-a recomandat drept „un băiat simplu din popor”. S-a făcut remarcat pe TikTok și este unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, susținându-l activ pe rețelele sociale.

