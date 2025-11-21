Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei. Influencerul a făcut pasul în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Le fac un cadou românilor”

Influencerul Makaveli a decis să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține pe Anca Alexandrescu. Anunțul a venit chiar într-o emisiune live la Realitatea Tv, iar în platou se aflau Anca Alexandrescu, senatorul Ninel Peia, dar și alții. Ce a declarat Alexandru Zidaru.
„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor, bucureștenilor. Nu e vorba despre dezbinare, de unitate, pentru că toți suntem români și e nevoie să ne unim când vine vorba despre poporul român.
Astfel, îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta pentru ca tinerii să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață diferită”, a declarat, vineri, Makaeli.
„Vreau să îi spun că îi mulțumesc foarte mult, vreau să îi spun că îl admir, îi mulțumesc pentru florile pe care mi le-a trimis în luna decembrie și vreau să îi spun aici, de față cu toată lumea, că absolut tot ceea ce îți propusesei pentru București, vreau să realizăm împreună pentru tineri”, a spus Anca Alexandrescu.
Reacția lui George Simion
Președintele AUR, George Simion, a salutat decizia lui Makaveli, imediat după anunțul făcut de acesta.
„Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a fost mesajul lui George Simion.