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Un bebeluș a murit așteptând un loc la ATI la spitalul „Marie Curie” din București

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Un bebeluș a murit în timp ce aștepta un loc la ATI la Spitalul „Marie Curie” din București. Lipsa personalului medical face imposibilă deschiderea tuturor paturilor disponibile, iar alți copii în stare gravă sunt în așteptare.

Un bebeluș a murit la spitalul „Marie Curie”

Un bebeluș aflat în stare critică a murit în timp ce aștepta un loc la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Marie Curie” din București. Povestea tulburătoare scoate la iveală o criză profundă din sistemul medical românesc.

„De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 de pacienți, atunci suntem la maximum”, a declarat pentru Antena3 CNN dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la „Marie Curie, pentru Antena3 CNN.

Spitalul funcționează la capacitate maximă, iar deficitul de personal medical face imposibilă utilizarea tuturor paturilor disponibile. Situația este cu atât mai dramatică cu cât, în acest moment, mai mulți copii grav bolnavi așteaptă eliberarea unui loc la Terapie Intensivă.

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Întrebat ce șanse au copiii care așteaptă eliberarea unui loc, medicul a răspuns cu o sinceritate cutremurătoare: „Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente”.

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Promisiunile Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat recent, prin intermediul unui memorandum, intenția de a debloca 22 de posturi în cadrul spitalului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că documentul va fi avizat imediat ce va fi transmis oficial, iar procesul de angajare ar putea începe rapid.

„Dacă documentul este transmis astăzi, poate fi aprobat chiar în ședința de Guvern de mâine”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, Federația Sanitas consideră că măsura este departe de a fi suficientă.

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„Trebuie să moară oameni, de data asta copii, ca să se deblocheze posturile în Sănătate. Sunt peste 25.000 de posturi care trebuie deblocate urgent”, au transmis reprezentanții organizației.

Din păcate, criza de la „Marie Curie” este doar vârful icebergului. Deficitul de personal medical afectează spitalele din întreaga țară de ani de zile. Lipsa medicilor, asistenților și infirmierilor a dus la închiderea unor paturi și chiar a unor secții întregi.

Managerii de spitale trag un semnal de alarmă: fără măsuri urgente, presiunea asupra personalului existent va crește, iar accesul pacienților la îngrijiri vitale va deveni și mai dificil.

Sursă foto: Shutterstock

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