Valentin Mihăilă s-a căsătorit în secret. Jucătorul naționalei de fotbal urmează să devină tată

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Valentin Mihăilă și iubita sa, Ami Colhon, s-au căsătorit joi, 11 iunie, într-o ceremonie discretă la Belciugatele. Fericirea fotbalistului este cu atât mai mare cu cât acesta urmează să devină și tată.

Valentin Mihăilă s-a căsătorit în secret

Valentin Mihăilă, jucător al echipei naționale de fotbal a României și component al formației Rizespor, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Pe 11 iunie, sportivul în vârstă de 23 de ani și-a unit destinele cu iubita sa, Ami Colhon, în cadrul unei ceremonii discrete, dar elegante, desfășurate în localitatea Belciugatele.

Vestea că tânărul cuplu urmează să devină părinți a fost cireașa de pe tort pentru invitații prezenți la petrecere.

Fericitul eveniment a adunat prieteni apropiați și colegi de echipă ai mirelui. Printre invitați s-au numărat și Denis Mann, bun prieten al mirelui, dar și Alexandru Mitriță și soția sa, Alessia, care au avut un rol special, fiind nașii celor doi.

Alessia a împărtășit pe rețelele sociale câteva momente din timpul petrecerii, surprinzând fericirea și emoția care au marcat ziua cea mare.

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Eleganță și stil la superlativ

Ami Colhon, originară din Craiova, a strălucit într-o rochie albă cu umerii goi și un design sofisticat, care i-a pus în valoare silueta. Coafura elegantă și accesoriile discrete au completat perfect imaginea unei mirese moderne.

De cealaltă parte, Valentin Mihăilă a optat pentru un costum alb-crem, cu o croială modernă, dar relaxată, care i-a subliniat personalitatea degajată.

Decorul de basm, cu aranjamente florale pastelate și peisaje verzi, a transformat evenimentul într-o adevărată poveste desprinsă din grădinile toscane.

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Valentin Mihăilă și Ami Colhon, poveste de dragoste ca-n filme

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar povestea lor a avut parte de un moment special în decembrie 2025, când Valentin Mihăilă a cerut-o de soție pe Ami.

Relația lor a fost mereu una discretă, dar plină de momente memorabile. Un astfel de episod a avut loc chiar la o altă nuntă celebră din lumea fotbalului, cea a lui Florinel Coman. Atunci, Ami Colhon a fost cea care a prins buchetul miresei, iar Valentin i-a pus simbolic voalul de mireasă, spre deliciul invitaților.

Fericirea celor doi a fost completată chiar în ziua nunții, când au dezvăluit sexul copilului pe care îl așteaptă. În timpul petrecerii, Valentin Mihăilă și Ami au organizat un moment special de „gender reveal”, dezvăluind că vor deveni părinții unui băiețel.

Momentul a fost marcat printr-un gest inedit: cei doi au descoperit culoarea din interiorul tortului festiv, folosind pahare pentru a „dezasambla” desertul.

Cine este Ami Colhon

Ami Colhon nu este străină de lumea sportului. Originară din Craiova, tânăra a practicat baschet înainte de a-și îndrepta atenția către domeniul designului, pasiune pe care a pus-o în valoare în organizarea propriei nunți.

De când s-au cunoscut, Ami și Valentin sunt de nedespărțit. Tânăra l-a susținut pe fotbalist și la EURO 2024, din tribune, dar și mai apoi la Parma.

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Sursă foto: Instagram

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