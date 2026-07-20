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Ce semnificație are numărul de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026

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Lamine Yamal, tânărul star al finalei Cupei Mondiale 2026 din New Jersey, a captat atenția cu bentița sa inscripționată cu numărul 08304. Întreaga lume s-a întrebat ce semnificație are acest număr, iar acum s-a aflat.

Ce semnificație are numărul de pe bentița lui Lamine Yamal

Lamine Yamal, starul de doar 19 ani al naționalei Spaniei, a captat atenția lumii întregi nu doar prin talentul său extraordinar, ci și printr-un detaliu aparent insignifiant: bentița pe care a purtat-o în finala Cupei Mondiale din 2026, desfășurată pe MetLife Stadium din New Jersey. Într-un meci incendiar împotriva Argentinei, accesoriul său a devenit rapid subiect de discuție atât în tribune, cât și în mediul online.

(SP)U.S.-NEW JERSEY-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-FINAL-ESP VS ARGIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Pe bentița sa, Yamal a ales să inscripționeze un cod numeric: 08304. La o primă vedere, pare doar o succesiune de cifre, însă semnificația acestui cod este profundă. Presa spaniolă a confirmat că acesta este codul poștal al cartierului Rocafonda, din orașul Mataró, Catalonia, locul în care fotbalistul a crescut și a făcut primii pași în fotbal.

Rocafonda nu este doar un loc pe hartă pentru Lamine Yamal, ci o parte esențială din povestea sa de succes. Alegerea de a purta acest mesaj simbolic în cel mai important meci al carierei sale de până acum reprezintă un gest de recunoștință și o legătură emoțională cu rădăcinile sale.

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Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
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O stea în ascensiune

În ciuda vârstei fragede, Lamine Yamal este deja considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Evoluțiile sale constante, atât la echipa de club, cât și la naționala Spaniei, l-au propulsat în centrul atenției internaționale.

Pe parcursul Cupei Mondiale 2026, atacantul spaniol a fost un magnet pentru camerele de luat vederi, nu doar datorită abilităților sale excepționale pe teren, ci și datorită detaliilor care au devenit parte din stilul său unic.

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Bentița sa, purtată la fiecare meci din turneu, a afișat mesaje diferite, de la declarații motivaționale până la simboluri personale. În finală, însă, Lamine Yamal a optat pentru un mesaj cu o încărcătură emoțională aparte, care a rezonat cu fanii săi și a subliniat cât de mult contează pentru el locul de unde a pornit.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lamine Yamal la CM 2026

Sursă foto: Hepta, Instagram

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