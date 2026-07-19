Alina Binder, mărturisiri rare din intimitatea căsniciei cu Nicolae al României. „Am avut ocazia să trăim o perioadă departe de atenția publică!”

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Căsătoria din anul 2018 dintre Nicolae al României și Alina-Maria Binder i-a transformat rapid într-unul dintre cele mai admirate și urmărite cupluri din spațiul public românesc. Părinți a doi copii și implicați activ în numeroase proiecte de promovare a tradițiilor și patrimoniului național, cei doi reușesc să își păstreze viața de familie departe de zgomotul mediatic.

Alina Binder a vorbit cu sinceritate despre începuturile poveștii lor de dragoste, despre perioada în care au trăit anonimi în străinătate și despre eforturile constante de a menține un echilibru fin între viața publică și cea privată.

Secretul din Marea Britanie: consolidarea relației departe de reflectoare

Înainte de a face pasul cel mare și de a intra oficial în atenția publicului din România, Alina Binder și Nicolae au avut șansa de a-și construi sentimentele într-un mediu complet protejat. Perioada petrecută în Marea Britanie a reprezentat fundația solidă pe care s-a clădit căsnicia lor de astăzi, oferindu-le libertatea de a fi ei înșiși, fără nicio presiune exterioară.

„Căsătoria cu Nicolae al României a însemnat, încă de la bun început, o analiză atentă a situației, a familiei în care urma să intru, a poziției și a responsabilității care venea odată cu acest pas. M-am bucurat de faptul că am avut ocazia să trăim o perioadă în Marea Britanie, departe de atenția publică, un început de relație ideal pentru a ne consolida ca pereche și pentru a ne descoperi cu adevărat” – a declarat ea, într-un interviu pentru OK!Magazine.

Nunta de basm care a urmat în România a fost momentul de tranziție către o nouă realitate, una în care viața de zi cu zi a devenit un exemplu pentru mii de oameni.

Granița fragilă dintre viața privată și datoria publică

Trecerea de la discreția din Marea Britanie la statutul de figuri publice în România a adus cu sine un set uriaș de responsabilități. Alina Binder recunoaște că statutul lor vine la pachet cu un set de așteptări morale din partea societății, dar și cu o luptă continuă de a proteja intimitatea celor doi copii ai lor, Maria-Alexandra și Mihai.

„A fost un moment care a adus multă bucurie oamenilor și care, pentru noi, va rămâne mereu ca desprins din povești. Știam că există persoane care ne admiră și ne privesc ca pe niște modele, iar acest lucru a venit cu o responsabilitate firească: aceea de a rămâne demni și de a lăsa în urmă ceva de care și copiii noștri să fie mândri. Dificultatea de a păstra echilibrul între viața publică și cea privată, de a nu lăsa pe nimeni să pătrundă dincolo de limitele intime ale familiei noastre, pot spune că rămâne una dintre cele mai mari provocări.”

Formula unei căsnicii sănătoase în lumina reflectoarelor

Dincolo de evenimentele oficiale și de imaginea perfectă promovată în mass-media, Alina Binder pune mare preț pe normalitate, independență și pe micile momente de evadare în doi. Sportul, călătoriile și respectarea spațiului personal reprezintă, în viziunea sa, secretele din spatele unei relații de lungă durată.

„Rolul public vine, oricum, după rolurile noastre de soț și soție și de părinți. Nu am uitat niciunul dintre noi cine suntem, de unde am venit și ce ne-a legat de la început.

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Încercăm să ne cultivăm pasiunile pentru călătorie și sport ori de câte ori putem și, mai ales, să ne oferim din când în când câteva zile în care să fim doar noi doi, într-o lăcaș mai îndepărtat, momente în care existăm doar unul pentru celălalt.”

Un alt pilon extrem de important menționat de soția lui Nicolae al României este susținerea proiectelor individuale ale partenerului, fără ca acestea să se suprapună sau să creeze competiție în cuplu.

„Mai este ceva esențial: respectul pentru proiectele individuale ale celuilalt. Eu am drumul meu, el are drumul lui, iar noi ne susținem reciproc fără să ne suprapunem. O căsnicie sănătoasă nu înseamnă să fii contopit cu celălalt, ci să mergi alături de el.”

Foto – Facebook

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