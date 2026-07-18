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Mihaela Geoană, dezvăluiri emoționante despre dorința de a deveni bunică. „O, acesta este marele nostru vis! Așteptăm cu nerăbdare”

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Mihaela Geoană, soția lui Mircea Geoană, a oferit detalii extrem de intime și emoționante despre dinamica din interiorul căminului său, o zonă pe care cuplul a preferat întotdeauna să o țină departe de lumina reflectoarelor.

Într-un interviu recent, aceasta a dezvăluit cum reușește să mențină o legătură strânsă cu cei doi copii ai săi, în ciuda distanței geografice uriașe care o separă de fiica ei, Ana Maria, stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii. Totodată, soția politicianului a vorbit cu mult entuziasm despre cel mai mare vis pe care îl împarte în prezent cu partenerul ei de viață: acela de a deveni bunici.

Ritualul inedit prin care Mihaela Geoană învinge distanța de peste Ocean

Deși Ana Maria este căsătorită și pe deplin realizată în California, dorul de mamă rămâne o constantă greu de gestionat în viața de zi cu zi. Pentru a depăși bariera miilor de kilometri, cele două femei au apelat la tehnologie, dezvoltând o rutină zilnică extrem de simplă, dar plină de semnificație, care le permite să împartă momente banale din gospodărie exact ca și cum ar fi în aceeași cameră.

Mihaela Geoană a explicat, într-un interviu pentru Viva.ro, cât de profundă este această legătură și cum reușește să țină dorul sub control prin gesturi zilnice: „Distanța nu este ușoară. Oricât de mult ne-am obișnui cu ideea, există întotdeauna acel dor. Este un sentiment pe care nu îl poți explica pe deplin, pentru că ține de legătura profundă dintre părinte și copil. Relația noastră este una extrem de caldă.

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Cu Ana vorbesc zilnic la telefon sau prin apel video. Tehnologia este o binecuvântare; uneori lăsăm telefoanele deschise în timp ce ea gătește în California și eu fac altceva în București, pur și simplu ca să „stăm împreună”. Deși îmi este dor de ea în fiecare secundă, mă consolează faptul că îi este bine și că este fericită. Îi port de grijă, desigur, ca orice mamă, dar am încredere în alegerile ei.”

Pe de altă parte, legătura cu fiul lor, Alexandru, este mult mai ușor de întreținut fizic. Tânărul locuiește în România, oferindu-le părinților săi bucuria unor revederi frecvente, un obicei de la care familia nu se abate fiind prânzul tradițional de duminică.

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Cum se pregătește familia pentru rolul de bunici

Marele obiectiv de viitor al soților Geoană este legat de extinderea familiei. Mihaela Geoană a mărturisit că dorința de a strânge în brațe nepoți este uriașă și a recunoscut, cu zâmbetul pe buze, că este extrem de pregătită să își asume un rol complet diferit față de cel pe care l-a avut în educarea propriilor copii.

Întrebată despre modul în care se proiectează în această nouă etapă a vieții, ea a oferit un răspuns plin de entuziasm: „O, acesta este marele nostru vis! Așteptăm cu nerăbdare acest moment. Cred că voi fi o bunică foarte activă și, cu siguranță, foarte „răsfățătoare”. Dacă pe copiii mei i-am crescut cu o audiție rigoare necesară educației, cu nepoții cred că îmi voi permite luxul de a le face toate plăcerile.”

Mihaela Geoană - Președintele Fundației RenaștereaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Tradițiile aromâne pe care Mircea Geoană vrea să le transmită mai departe

În timp ce soția sa plănuiește să fie cea care va răsfăța viitorii nepoți, Mircea Geoană este deja văzut în rolul de mentor și povestitor al familiei. Datorită culturii sale generale vaste, politicianul abia așteaptă să le împărtășească celor mici povești și să îi ajute să descopere lumea, dar și să păstreze vii tradițiile de familie transmise din generație în generație.

Mihaela Geoană a creionat o imagine extrem de caldă a modului în care își imaginează vacanțele alături de viitorii nepoți: „Mircea, de asemenea, abia așteaptă să le povestească tot ce știe – el este „enciclopedia familiei”. Ne vedem petrecând veri lungi la mare sau la munte, învățându-i tradițiile noastre, inclusiv acele mici obiceiuri aromâne de la Lăsata Secului, cum ar fi prinsul halviței cu gura, pe care bunicii mei le făceau cu noi.

Cred că rolul de bunic vine cu o altă perspectivă asupra vieții. Este mai multă liniște, mai multă răbdare, poate chiar mai multă disponibilitate emoțională.”

Foto – Facebook

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