Cătălin Cazacu, prima reacție după ce a fost surprins cu Ramona Olaru, la trei ani de la despărțire: „Suntem oameni”

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Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinși împreună pe litoral, la trei ani de când s-au despărțit. Cum a răspuns Cazacu după ce a fost întrebat despre întâlnirea cu fosta iubită.

Cătălin Cazacu, prima reacție după ce a fost surprins cu Ramona Olaru, la trei ani de la despărțire

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, care au format un cuplu în trecut, au fost văzuți împreună pe litoral, ceea ce a surprins pe multă lume, având în vedere că nu s-au despărțit în cei mai buni termeni. Chiar dacă relația lor s-a încheiat într-un mod care a lăsat cicatrici, întâlnirea de acum a arătat că trecutul poate fi lăsat deoparte.

Ramona Olaru, care a vorbit anterior despre suferințele prin care a trecut din cauza despărțirii de Cătălin Cazacu, nu a comentat direct întâlnirea recentă cu acesta. Totuși, mesajul ei recent despre lecțiile vieții a atras atenția: „Viața e ciudată. Vii pe lume cu nimic, îți petreci toată viața alergând după absolut tot și, cu toate acestea, pleci cu nimic. Asigură-te că sufletul tău câștigă mai mult decât mâinile tale!”, a scris ea, citată de KFetele.

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„Suntem oameni”

Pe de altă parte, Cătălin Cazacu a ales să abordeze întâlnirea cu sinceritate și umor, subliniind că nu există niciun motiv pentru ostilități între cei doi. „Nu e clubul mamei. Suntem oameni. Nu ne-am trântit uși, nu am spart farfurii. Suntem oameni. Ne salutăm. Ce ar fi, când ne vedem, să aruncăm cu șervețele unul în altul? Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”, a declarat el în cadrul unei emisiuni.

Într-un interviu acordat în 2023, Ramona a dezvăluit că relația lor a fost marcată de experiențe dureroase care au afectat-o profund. „Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice… că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta… oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte”, a spus prezentatoarea TV, pentru Ego Life.

În ciuda acestor răni din trecut, întâlnirea lor recentă demonstrează că timpul poate vindeca multe și că, uneori, cel mai sănătos lucru pe care îl putem face este să ne permitem să mergem mai departe.

Foto: Instagram

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