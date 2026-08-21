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Kimberly Stewart, fiica celebrului Rod Stewart, a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil. Vedeta a dezvăluit pe Instagram sexul bebelușului.

Kimberly Stewart, fiica lui Rod Stewart, este însărcinată cu al treilea copil la 47 de ani

Kimberly Stewart, fiica celebrului Rod Stewart și a Alanei Stewart, a anunțat cu bucurie că așteaptă cel de-al treilea copil, o fetiță. Dezvăluirea vine la doar o lună după ce a confirmat că a născut un băiețel în 2025.

Într-o postare pe Instagram, Kimberly, acum în vârstă de 47 de ani, a împărtășit o fotografie în care își etalează cu mândrie burtica, adăugând cu umor: „Oops, am făcut-o din nou”. Mai târziu, ea a confirmat sexul copilului, completând postarea cu un emoticon cu inimă roz și mesajul „Baby girl”.

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Ce spune despre rolul de mamă

Kimberly, care mai are o fiică adolescentă, Delilah, de 14 ani, din fosta relație cu actorul Benicio del Toro, a sărbătorit recent aniversarea de un an a fiului său. Într-o altă postare emoționantă pe Instagram, ea a arătat o imagine adorabilă cu micuțul ei, purtând un tricou albastru și pantaloni în carouri, bucurându-se de tortul său aniversar decorat cu fructe și o lumânare cu cifra 1.

Într-un interviu acordat revistei Hello în 2015, Kimberly a vorbit deschis despre ce înseamnă să fii mamă, descriind această experiență ca fiind cea mai împlinitoare din viața ei. „Sincer, nu am crezut niciodată că pot iubi ceva atât de mult cum o iubesc pe ea”, a spus ea, referindu-se la Delilah. „Am avut-o la momentul potrivit. Mi-am trăit viața, am petrecut, și tot ce mi-am dorit a fost să fiu alături de ea. Am fost mamă cu normă întreagă de când s-a născut și am iubit fiecare secundă.”

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Și-a crescut singură fiica adolescentă

În ciuda despărțirii de Del Toro înainte de nașterea Delilei, Kimberly a subliniat că a fi mamă singură a fost „cel mai mare lucru” din viața sa. „Când a venit pe lume, tot ce mi-am dorit a fost să fiu cu ea. Să găsim o cale împreună și să fiu cea mai bună mamă posibilă”, a adăugat ea.

De altfel, Delilah a fost cea care l-a făcut pe Rod Stewart bunic pentru prima oară. Într-un interviu pentru E! News în 2011, cântărețul a descris emoțiile sale ca fiind «de nedescris,» menționând că întreaga familie a fost prezentă la spital pentru a sărbători sosirea primului nepot.

Foto: Instagram

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