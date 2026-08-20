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Post Malone și Christy Lee s-au logodit! Anunțul a fost făcut pe 19 august 2026, printr-o postare pe Instagram a prietenei Marinei Hollyer, care a împărtășit imagini cu inelul impresionant ce marchează acest moment special.

Post Malone și Cristy Lee s-au logodit

Post Malone (31 ani) s-a logodit cu iubita sa, Christy Lee! Vestea a fost dezvăluită de Marina Hollyer, prietena cea mai bună a lui Lee, pe Instagram Stories, miercuri, 19 august, după cum relatează People.

Într-o serie de fotografii emoționante, Hollyer a surprins momentul în care Christy își etala inelul de logodnă impresionant, purtând o eșarfă cu inscripția „Bride to Be”.

„Cea mai bună prietenă din lume tocmai s-a logodit 🥹❤️. Te iubesc mai mult decât cuvintele, Toph ❤️❤️❤️!!!”, a scris aceasta în descriere.

Marina Hollyer a publicat și o fotografie cu cei doi logodnici alături de un grup de prieteni, precum și o imagine în care Lee își acoperă gura cu mâna stângă, scoțând în evidență diamantul strălucitor.

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Cum a început relația celor doi

Dragostea dintre Post Malone, al cărui nume real este Austin Post, și Christy Lee a devenit vizibilă pentru prima dată în martie 2025, când cei doi au fost surprinși împreună în Paris. În luna aprilie a aceluiași an, au fost văzuți luând cina la restaurantul de lux Beefbar, urmată de o sesiune de shopping prin magazine de designer, încheiată cu un sărut care a confirmat speculațiile despre relația lor.

Această poveste de dragoste vine după o despărțire presantă. Artistul a fost anterior logodit cu Hee Sung ”Jamie” Park, cu care are o fiică, născută în 2022. Relația lor a luat sfârșit în 2023, după ce artistul confirmase logodna într-un episod al podcastului „Call Her Daddy”.

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În luna mai 2022, Post Malone a anunțat că el și Park așteptau primul lor copil. La scurt timp, într-un interviu acordat lui Howard Stern, cântărețul a confirmat sosirea fiicei sale, fără a divulga însă numele sau data exactă a nașterii.

„Sunt entuziasmat pentru acest nou capitol al vieții mele. Sunt mai fericit ca niciodată și, de când îmi amintesc, eram trist. E timpul să am grijă de corpul meu, de familie și prieteni și să răspândesc cât mai multă iubire în fiecare zi”, a spus el pentru People în mai 2022.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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