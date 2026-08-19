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Laura Cosoi pregătește botezul fiicei sale. Imagini de poveste din Maramureș

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.  Actualizat 19.08.2026, 17:22
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Laura Cosoi trăiește clipe de emoție în Maramureș, unde pregătește botezul fiicei sale, Nina. Vedeta și soțul său, Cosmin Curticăpean, au ales să păstreze tradiția familiei și să organizeze ceremonia religioasă într-un loc cu o semnificație aparte, același în care au fost botezate și surorile micuței.

Laura Cosoi pregătește botezul Ninei

Pentru Laura Cosoi, Maramureșul nu este doar un peisaj pitoresc, ci un loc plin de amintiri și tradiții. Vedeta a publicat pe rețelele sociale imagini cu fetițele sale bucurându-se de natură, în timp ce ea se ocupă de ultimele detalii ale botezului.

laura cosoi maramuresIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Ne simțim acasă aici, în mijlocul naturii și al tradițiilor care ne sunt atât de dragi”, a spus actrița într-o postare recentă.

Maramureșul a fost mereu ales ca destinație pentru evenimentele importante din viața familiei Cosoi-Curticăpean, iar botezul Ninei nu face excepție. Fetița, cea de-a cincea fiică a cuplului, va fi creștinată într-un cadru intim, dar plin de emoție.

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O zi de neuitat pentru familia Cosoi-Curticăpean

În timp ce pregătirile sunt în toi, Laura Cosoi se bucură de liniștea și frumusețea locurilor. Potrivit Spynews, vedeta și-a propus să organizeze o ceremonie care să reflecte tradițiile locale și să fie o celebrare a bucuriei și iubirii.

Fanii actriței au fost încântați să vadă imagini cu micuțele sale jucându-se în aer liber, iar urările de bine nu au întârziat să apară.

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Semnificație numelui Nina

Laura Cosoi a ales un nume special pentru mezina sa: Nina Elisabeta. Numele ales pentru micuță, Nina, are o poveste specială. Scurt, elegant și cu o istorie bogată, acesta provine din mai multe culturi.

În tradiția greacă, Nina este asociată cu zeul fertilității, Nin, în timp ce în cultura spaniolă și ebraică simbolizează „fetiță” sau „strănepoată”.

În plus, numele poate fi un diminutiv al Anei, având semnificații precum „grație” sau „plină de har”.

Un alt detaliu fascinant este interpretarea din cultura hindusă, unde numele Neena înseamnă „ochi frumoși”. Alegerea acestui prenume subliniază legătura specială dintre părinți și mezina familiei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la proprietatea Laurei Cosoi din Maramureș

Sursă foto: Instagram

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