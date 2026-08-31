Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat mezina. Nina a avut parte de un botez de poveste

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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat în acest weekend mezina, pe micuța Nina Elisabeta, care a venit pe lume pe 30 iulie. Botezul a avut loc în Maramureș, locul de suflet al cuplului, unde aceștia au ales să își creștineze și celelalte fete. Alături de ei au fost familia și prietenii apropiați, însă toți ochii au fost îndreptați asupra vedetei, care și-a revenit incredibil după naștere.

Laura Cosoi, botez de poveste pentru Nina

Nina a fost botezată sâmbătă, 29 august, în Biserica din Maramureș în care au fost creștinate și surorile ei mai mari.

„În așteptarea celor dragi pentru botezul Ninei! Nu pot să cred că retrăiesc a cincea oară aceste emoții extraordinare…”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare, cu o zi înaintea evenimentului.

La botez, atât Laura Cosoi, cât și cele cinci fiice ale sale au purtat rochii albe, iar imaginile au cucerit fanii actriței.

Alături de Laura Cosoi au fost prietenele sale Adela Popescu și Ada Condeescu, care au ținut publicul la curent cu ce se întâmplă la eveniment. Imaginile emoționante au făcut furori în mediul online, fiind apreciate de mii de persoane.

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De ce au ales să facă botezul în Maramureș

Cu câteva zile înaintea botezului, Laura Cosoi a dezvăluit de ce a ales să își boteze mezina în Maramureș. Aceasta a precizat că au ales să organizeze evenimentul în aer liber și au pregătit multiple surprize pentru invitați.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat actrița.

Atmosfera a fost întreținută de Andrei Petreuș, care a fost prezent în urmă cu opt ani și la botezul Ritei, fiica cea mare a Laurei Cosoi și Cosmin Curticăpean.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mărturisit vedeta pentru aceeași sursă.

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Cum a arătat meniul de la botezul Ninei

În ceea ce privește meniul, Laura Cosoi a spus că a fost un mix între preparatele tradiționale și cele din bucătăria internațională.

„Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a completat Laura Cosoi, înainte de eveniment.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la botezul Ninei, fiica Laurei Cosoi

Sursă foto: Instagram

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