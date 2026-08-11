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Mariana Moculescu a pierdut procesul prin care cerea bani de la propria fiică, Nidia. Instanța a respins cererea ca neîntemeiată, însă decizia nu este definitivă. Astfel, fosta soție a lui Horia Moculescu o poate ataca în termen de cinci zile.

Mariana Moculescu a pierdut procesul cu Nidia

După ce a apelat la o procedură de urgență pentru a obține pensie de întreținere de la fiica sa, Mariana Moculescu s-a confruntat cu o primă înfrângere în instanță. Judecătorii au respins cererea ordonanței președințiale, iar lupta juridică dintre mamă și fiică continuă.

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a deschis un proces împotriva fiicei sale, Nidia, cerând pensie de întreținere. Motivația? Mariana susține că nu se poate susține financiar fără ajutorul fiicei sale.

Inițial, primul termen al procesului era stabilit pentru luna octombrie, însă problemele financiare au determinat-o să recurgă la o ordonanță președințială, sperând să obțină rapid o soluție.

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, magistrații au analizat solicitarea Marianei Moculescu, dar au considerat că aceasta nu îndeplinește condițiile necesare. Decizia instanței, pronunțată pe 7 august 2026, a fost clară: „Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sector 3 Bucureşti”.

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Această hotărâre temporară îi oferă Marianei dreptul de a formula un apel în următoarele cinci zile, însă, momentan, Nidia Moculescu nu este obligată să contribuie financiar la întreținerea mamei sale.

Reacția celor două

Contactate de Spynews pentru a comenta situația, cele două protagoniste au reacționat diferit. Mariana Moculescu a refuzat să ofere declarații, în timp ce Nidia Moculescu și-a exprimat dezamăgirea față de acțiunile mamei sale, preferând să nu intre în detalii.

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Deși cererea ordonanței a fost respinsă, procesul principal continuă. În luna octombrie, Mariana și Nidia Moculescu se vor întâlni din nou în fața judecătorilor. Miza? Pensiunea de întreținere cerută de Mariana de la propria fiică. Acest caz sensibil atrage atenția publicului, fiind o situație rar întâlnită în România.

Sursă foto: Facebook

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