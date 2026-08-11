Florin Ristei, prima reacție după ce Mircea Badea l-a făcut analfabet: „Mi-a trimis mama supărată mesaje și i-am zis…”

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Florin Ristei îi răspunde lui Mircea Badea, care l-a făcut analfabet. Prezentatorul de la Antena 3 l-a criticat dur pe Ristei după ce artistul a spus că folosirea literei „â” ar fi fost introdusă de regimul comunist. Alături de Speak, Ristei a folosit ironii subtile la adresa lui Badea, dezvăluind că mama sa a fost indignată de declarațiile prezentatorului TV.

Florin Ristei, prima reacție după ce Mircea Badea l-a făcut analfabet

Florin Ristei a răspuns cu ironie criticilor lansate de Mircea Badea. Prezentatorul TV l-a numit „analfabet” pe artist, după ce acesta a discutat despre regulile limbii române și utilizarea literei „â”, un subiect care pare să fi stârnit o adevărată furtună în spațiul public.

Totul a pornit în urmă cu câteva săptămâni, când Mircea Badea, cunoscut pentru opiniile sale directe, a criticat în emisiunea sa, „În gura presei” de la Antena 3 CNN, comentariile făcute de Florin Ristei despre litera „â”. Jurnalistul a subliniat că „â” nu este o „invenție comunistă”, așa cum susținuse artistul, numindu-l pe acesta „analfabet” și ironizându-l pentru presupusa lipsă de documentare.

„Nu este adevărat. «â» nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta. (…) Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram, kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune”, a declarat Mircea Badea.

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„Mi-a trimis mama supărată mesaje și i-am zis…”

Răspunsul lui Florin Ristei nu a întârziat să apară. Alături de colegul său de podcast, Speak, artistul a ales să răspundă într-un mod ironic, folosind un limbaj jucăuș pentru a răspunde criticilor.

„Așa zice el, mă. Dacă nu te gândești la ce se gândește el, ești altfel. (…) Scuze, am voie să folosesc «peiorativ», dacă sunt analfabet?”, a spus Ristei, fiind completat de Speak: „Eu când am văzut aia am râs și zic: «Bă, nu-i despre asta»”.

Situația nu a trecut neobservată nici în familie. Mama lui Florin Ristei, afectată de declarațiile lui Mircea Badea, l-a sunat pentru a-și exprima nemulțumirea. „Mie mi-a trimis mama supărată mesaje și i-am zis: «Bă, mamă, potolește-te!». (…) L-a făcut în toate felurile”, a mai povestit artistul, citat pe Spynews.

Foto: Instagram; Captură YouTube

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