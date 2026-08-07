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Bianca Pop, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a anunțat în miez de noapte despărțirea de tatăl fiicei sale. Decizia dificilă vine după mai mulți ani petrecuți împreună în Spania, alături de copilul lor.

Bianca Pop s-a despărțit de tatăl copilului său

Bianca Pop, cunoscută publicului din România pentru participarea la emisiunea „Insula Iubirii”, trece printr-un moment de cumpănă în viața personală. La trei ani după ce a devenit mamă, fosta ispită a anunțat că relația cu partenerul său și tatăl fiicei sale, George, s-a încheiat.

Aceasta și-a câștigat notorietatea în urma apariției în show-ul de la Antena 1, atrăgând atenția datorită personalității efervescente și declarațiilor sale directe. Ulterior, viața sa s-a schimbat complet când l-a întâlnit pe George, bărbatul alături de care a decis să înceapă o viață nouă în Spania. Cei doi s-au stabilit în Elche, aproape de Alicante, unde au încercat să-și clădească un viitor împreună.

Proaspăt mutată în Spania, Bianca Pop a devenit mamă pentru prima dată și s-a implicat activ în viața de familie, dar și în afacerea deținută de George, un restaurant de evenimente. Totuși, liniștea pe care o căuta părea să fie de scurtă durată.

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Anunțul care a luat prin surprindere fanii

Fosta ispită a ales să își împărtășească decizia cu fanii săi de pe rețelele sociale printr-un mesaj postat în toiul nopții.

„Relația mea cu George a ajuns la final. A fost o decizie deloc ușoară, dar uneori încheierea unui capitol este începutul unui drum mai liniștit. Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”, a scris Bianca Pop pe contul său de Instagram.

„Aleg să merg mai departe cu demnitate, respect pentru mine și cu speranța că viitorul îmi va aduce liniștea pe care o caut. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi respectați decizia și îmi sunteți alături!”, a continuat fosta ispită. „Vă rog să îmi respectați durerea și tăcerea. Sunt momente în care liniștea spune mai mult decât orice cuvânt. Mulțumesc pentru înțelegere”, a mai scris ea.

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Acest anunț a generat numeroase reacții din partea celor care îi urmăresc activitatea, mulți dintre aceștia exprimându-și susținerea și oferindu-i cuvinte de încurajare. Ulterior, fosta ispită a șters postarea.

Nu este prima dată când Bianca Pop alege să împărtășească detalii legate de viața sa personală pe rețelele sociale, pentru ca ulterior să elimine postările respective.

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Sursă foto: Instagram

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