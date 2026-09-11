Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”

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Lora a vorbit despre perioada prin care trece și despre schimbările pe care le-a făcut în viața ei. Nu mulți știu despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat vedeta în ultimul timp.

Lora, probleme de sănătate

Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, se confruntă cu o tensiune musculară persistentă, din cauza căreia nu mai poate face sport. Lora nu a găsit încă o rezolvare pentru problema de care suferă. În plus, ea spune că este al doilea an în care încearcă să își rezolve problema.

„A fost o vară agitată. Este al doilea an în care sunt focusată pe rezolvarea problemelor, pe găsirea de soluții, cu mai puțină vacanță și mai multă prezență în câmpul muncii, ca să spun așa.

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Dar plecăm în vacanță în ianuarie. O să stăm plecați o lună. Ne-am luat deja biletele, deci nu este doar o promisiune, chiar o să plec să mă relaxez, pentru că am nevoie. Am avut doi ani foarte grei.

Abia în vara asta, pe la jumătatea lui iulie, am simțit că se schimbă energia și că încep să se mai deblocheze lucrurile. Și mi s-a schimbat și mie starea de spirit. Sunt mai liniștită, mai pozitivă, mai… cum să zic, mai calmă. Adică, dacă tot sunt valuri mari și nu le pot opri, am preferat să învăț eu să fac surf pe ele”, a spus Lora pentru Cancan.

S-a reapucat de sport

Vedeta are mare grijă de alimentație și pune accent și pe sport. Ea a fost întrebată cum se menține în formă și spune că momentan are restricții privind mișcarea.

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Tocmai de asta, ea va începe kinetoterapia și va face și niște infiltrații.

„Nu consider că arăt spectaculos și nu sunt în cea mai bună formă fizică, pentru că am avut restricții în ceea ce privește mișcarea, din cauza unor probleme legate de musculatura foarte încordată. Încerc să rezolv problemele astea. Mă duc la o clinică unde fac fizioterapie. O să încep și kinetoterapia și o să fac și niște infiltrații. Există niște mușchi care, de peste doi ani, nu vor să se relaxeze cu absolut nimic. Niciun masaj, oricât de puternic, nu reușește să-i relaxeze. Am stat încordată prea mult timp, iar gâtul este foarte încordat și de la cântat.

Am avut perioade cu activități intense, fără să fac recuperare după, iar acum a venit nota de plată și, cumva, trebuie să încerc să scap de datorie. Pe partea fizică, abia de puțin timp am început să fac sport, și fac asta cu măsură. Am grijă și la ce mănânc. Îți dai seama că, atunci când corpul nu-ți permite să faci sport, trebuie să fii și mai atentă la alimentație. Încerc să mănânc sănătos.

Eu nu prea beau sucuri, țin sub control, cât pot, zahărul și mi-aș dori să renunț de tot la el. Învăț să consum suficientă proteină pentru cât am eu nevoie și iau suplimente pe baza analizelor pe care mi le-am făcut. Sunt suplimente care mă ajută să mă odihnesc mai bine, să nu mai fiu atât de stresată și să am mai multă energie. Important este să ai un stil de viață care să ți se potrivească”, a mai adăugat Lora pentru sursa citată.

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