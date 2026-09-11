Andreea Bălan le-a interzis fetițelor un lucru de care alți copii sunt dependenți. „Este singura din clasă care nu are!”

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Andreea Bălan este o mamă extrem de implicată și atentă la educația celor două fetițe ale sale, Ella, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani. Deși viața de artist o aduce adesea la evenimente și pe scenă, vedeta menține o legătură strânsă cu micuțele, însă aplică reguli ferme când vine vorba despre accesul la tehnologie și utilizarea smartphone-urilor.

Verificările de acasă și regula comunicării prin bunică

Cântăreața a povestit un episod recent în care fetițele au căutat-o imediat ce au ajuns acasă, subliniind un detaliu important legat de modul în care comunică atunci când ea nu este prezentă.

„Da, m-a sunat Clara, cea mică. ‘Mami, unde ești? Când vii acasă?’. Asta după ce ne-am despărțit acum trei ore. Adică le-am luat de la școală și a venit mama, ne-am întâlnit, mi-a adus ținuta de eveniment și ele s-au dus acasă. Dar între timp m-au sunat de pe telefonul lui buni. Atenție că ele nu au telefon, trebuie să specific asta!”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru Spynews.ro.

Smartphone-ul, o promisiune amânată până la gimnaziu

Decizia de a le ține pe fetițe departe de telefoane mobile este una de neclintit pentru artistă, chiar dacă acest lucru înseamnă că fiica ei cea mare este diferită de colegii de generație. Andreea a purtat o discuție clară cu Ella și i-a explicat că va primi un dispozitiv abia în momentul în care va trece în etapa gimnazială.

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„Este singura din clasă care nu are telefon. În clasa a cincea i-am zis că-i dau, acum a trecut clasa a patra. A înțeles că va avea toată viața telefon, că e doar o chestiune de timp, mai durează un an de zile. Când intră la gimnaziu, da”, a adăugat cântăreața.

Avertismentul dur privind utilizarea ecrannelor la vârste fragede

Andreea Bălan s-a arătat uimită de lejeritatea cu care alți părinți le pun la dispoziție telefoane inteligente unor copii de doar câțiva ani. Ea susține că obiceiul de a naviga pe internet din clasele primare poate avea consecințe grave asupra dezvoltării lor psihice.

„Mie mi se pare ireal cum toți copiii la vârstă atât de fragilă… adică chiar și la Clara în clasă, deci clasa întâi, au foarte mulți telefoane. Și când ajung la școală, în pauze, ei stau și dau scroll. Asta o să le distrugă mintea! Dar în fine, nu-i treaba mea, e treaba părinților”, a concluzionat artista.

Foto – Facebook / Instagram

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