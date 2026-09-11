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O influenceriță de 24 de ani a murit din cauza conținutului pe care îl filma. Ce a făcut tânăra

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Anca Lupescu Redactor
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Ganfan Yingying, o creatoare chineză de conținut culinar cu 1,2 milioane de urmăritori, a murit la vârsta de 24 de ani, după ani de zile în care și-a provocat în mod repetat vărsături pentru a putea continua să realizeze videoclipuri de tip mukbang, în care consuma cantități mari de mâncare.

Influenceriță, moartă din cauza videoclipurilor pe care le făcea

Platformele de videoclipuri scurte au eliminat conturile lui Yingying în seara zilei de 7 septembrie. Familia ei confirmase decesul cu trei zile mai devreme, într-un necrolog citat de Jimu News.

Yingying, al cărei nume real era Chen Ziyi, a murit pe 17 august. Părinții ei nu au dezvăluit cauza imediată a decesului.

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Cu doar trei zile înainte, Chen publicase o actualizare în care arăta urmele de înțepături de pe dosul mâinii, alături de rezultatele unor analize care indicau că nivelul potasiului din sânge scăzuse la 2,3-2,5 milimoli pe litru, mult sub valoarea minimă normală de 3,5.

Nopțile lungi petrecute la filmări și vărsăturile provocate în mod repetat după consumul unor cantități mari de mâncare o lăsaseră epuizată fizic.

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Chen a spus că munca presupunea adesea să consume cantități neobișnuit de mari de mâncare în timpul videoclipurilor.

Deși crearea de conținut despre mâncare putea părea o activitate atractivă pentru cei care o urmăreau, ea a descris o realitate mult mai dificilă în spatele camerelor, care includea nopți nedormite, consum constant de alimente și probleme de sănătate tot mai grave.

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„Este important să faci bani, dar sănătatea trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, le-a spus ea urmăritorilor într-una dintre ultimele sale actualizări.

A murit trei zile mai târziu.

Medicii au spus că provocarea repetată a vărsăturilor poate duce la pierderi periculoase de potasiu, un mineral esențial care ajută la reglarea funcționării inimii și a mușchilor.

Dr. Liu Hongdie de la Chengdu Fifth People’s Hospital a explicat că vărsăturile elimină atât alimentele, cât și lichidele digestive înainte ca nutrienții și electroliții să poată fi absorbiți corespunzător. Deoarece tractul digestiv conține cantități importante de potasiu, vărsăturile repetate pot face ca nivelul acestuia din sânge să scadă rapid.

Ce este hipokaliemia

Hipokaliemia severă, adică un nivel anormal de scăzut al potasiului din sânge, poate afecta activitatea electrică a inimii și, în cazuri extreme, poate provoca aritmii care pun viața în pericol sau stop cardiac.

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Dr. Shen Jun, șeful secției de chirurgie de urgență de la Zhongnan Hospital of Wuhan University, a spus că vărsăturile prelungite pot agrava pierderea de potasiu în mai multe moduri.

Pierderea acidului gastric poate modifica echilibrul acido-bazic al organismului, determinând trecerea potasiului din sânge în celule și stimulând, în același timp, rinichii să elimine o cantitate mai mare de potasiu. În același timp, deshidratarea determină organismul să rețină sodiu și apă pentru a menține tensiunea arterială, ceea ce poate crește și mai mult pierderea de potasiu, conform e.vnexpress.

Împreună, aceste procese pot duce nivelul potasiului la valori periculos de scăzute.

Moartea lui Chen a readus în atenție îngrijorările legate de conținutul despre consumul extrem de alimente de pe rețelele sociale din China, unde creatorii pot fi supuși presiunii de a consuma cantități neobișnuit de mari de mâncare pentru a atrage spectatori sau pentru a promova produse.

Nu este primul creator tânăr de conținut culinar care moare după ani de consum alimentar extrem.

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