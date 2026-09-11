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Ramona Gabor este activă pe social media, acolo unde le arată urmăritorilor săi ce activități face. Un comentariu venit de la un utilizator i-a atras atenția brunetei. Sora Monicăi Gabor a ales să scrie un mesaj pentru a răspunde la replica „nu uita de unde ai venit”. Într-o manieră elegantă, ea a ținut să puncteze că punctul de pornire nu înseamnă să rămâi blocat în trecut.

Ramona Gabor, replică după ce i s-a spus „nu uita de unde ai plecat”

Ramona Gabor este activă în mediul online, unde păstrează legătura cu urmăritorii săi și le arate activitățile sale de zi cu zi. Ea primește multe comentarii de la internauți, însă nu toate sunt pozitive. Cineva i-a transmis Ramonei Gabor să nu uite de unde a plecat.

Bruneta a ales să răspundă printr-un mesaj mai lung și a făcut un videoclip în care explică faptul că nu a uitat de unde a plecat, dar acest lucru nu înseamnă să rămâi pe loc, fără să evoluezi.

Ea spune că fiecare om are dreptul să se schimbe, să evolueze și să își construiască viața la care visează.

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„A nu uita de unde ai plecat, nu înseamnă că trebuie să rămâi blocat în trecut. Înseamnă doar să recunoști drumul pe care l-ai parcurs”, a transmis Ramona Gabor.

Ea a vorbit despre oamenii de succes, despre care spun că au avut și ei un punct de plecare.

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„Dacă nu ești mulțumit de persoana care erai în trecut, ai acum dreptul să îți faci viața exact cum îți dorești”, a mai spus vedeta, care le-a transmis celor care vor să își schimbe viața că pot ajunge să o facă.

„Nu e falsitate, e evoluție”

Ramona Gabor a scris în descrierea videoclipului postat că reinventarea nu este falsitate.

„Reinventarea nu este falsitate, este evoluție. A te schimba nu înseamnă că uiți cine ești, ci că alegi să crești”, a scris vedeta la descrierea videoclipului în care vorbește despre evoluție.

În plus, a spus ea, validarea celorlalți nu trebuie să reprezinte o condiție pentru schimbare, ci fiecare persoană are puterea de a deveni o versiune mai bună a ei.

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„Nu ai nevoie de validarea altora pentru a deveni o versiune mai bună”, a transmis sora Monicăi Gabor.

Ramona Gabor locuiește în Dubai de mai mulți ani, unde și-a clădit o viața și s-a apucat de afaceri. Vedeta este stabilită în Emirate de 15 ani și a plecat la 22 de ani din România. Ea vine destul de des în România, unde petrece mai mult timp în Bacău, unde are rude.

Vedeta a spus că a lucrat mult să evolueze și și-ar dori în viața ei un bărbat care lucrează constant la evoluția ei.

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