Cum își împart Andreea Popescu și Rareș Cojoc cei trei copii după divorț: „Așa am stabilit de comun acord”

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Andreea Popescu și Rareș Cojoc au găsit soluția pentru a-și crește copiii armonios după divorț. Cu un program comun și implicare egală, cei doi demonstrează că familia rămâne o prioritate.

Cum își împart Andreea Popescu și Rareș Cojoc cei trei copii după divorț

După divorțul de Rareș Cojoc, anunțat public în urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a reușit să găsească un echilibru pentru copiii lor, punându-i pe primul loc. Andreea a oferit detalii despre cum au ales să gestioneze împreună viața de părinți.

„Copiii au început școala, stau o săptămână la el și una la mine. Alternăm. Așa am stabilit de comun acord. Nu ne-am gândit la noi, ne-am gândit la copii! El își dorește să se implice acum într-un mod egal și asta e fantastic, acum abia pot spune că este un tată extraordinar! Acum fiind situația de așa natură, și-a propus foarte mult să se implice mai mult cu copiii, ceea ce este fantastic și chiar îl încurajez”, a subliniat Andreea.

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Transformarea Andreei Popescu după divorț

Schimbările din viața personală s-au reflectat și asupra aspectului fizic al Andreei. La 40 de ani, vedeta a decis să se reinventeze, iar transformarea nu a trecut neobservată de fani. În același interviu, ea a explicat ce a motivat-o să facă aceste schimbări:

„Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: «Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!». Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc. Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul. Dar, divorțul a fost așa ca un plus valoare, să zic! Nu vreau să se interpreteze ceva greșit. Acum mă simt exagerat spus sexy, nu-mi prea place mie titulatura asta de bombă sexy, dar probabil unde m-am îmbrăcat așa. Eu sunt de obicei pe genul mai relaxat, cu balerini, blugi largi etc.”, a mai spus.

Foto: Instagram

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