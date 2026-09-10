Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”

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Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund și emoționant pe rețelele sociale, vorbind deschis despre modul în care a înfruntat suferința în ultimul an. Vedeta a făcut referire la pierderile suferite, partenerul său, Felix Baumgartner, și mama ei și a dezvăluit unde s-a refugiat în cele mai negre zile.
Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după moartea lui Felix Baumgartner
În mesajul publicat pe Instagram, Mihaela Rădulescu a comparat procesul de vindecare cu schimbările imprevizibile ale oceanului, explicând că durerea îmbracă multe forme, dar nu trebuie lăsate să te scufunzi.
„Suferința este ca marea — cu valuri, culori diferite, furtuni, agitată sau cu o suprafață liniștită, caldă sau rece… Te poți îneca în ea sau poți înota, poți pluti sau o poți privi de la distanță. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea”, a scris Mihaela Rădulescu în mediul online.
„Am simțit totul. M-am luptat cu toate. Am ales să mă ridic, să apar, să muncesc, să scriu, să învăț, să mă plimb cu calul, să petrec timp cu prieteni cu adevărat buni, cu familia, cu mine însămi. M-am întors la echitație nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc”, a povestit Mihaela Rădulescu.
Vedeta a povestit că a reînceput antrenamentele în Grecia, alături de un instructor argentinian, continuând apoi să se antreneze de două-trei ori pe săptămână în apropiere de Monaco. Deși recunoaște că efortul aduce uneori „durere fizică suplimentară”, rezultatul este întotdeauna un zâmbet și o stare de pace.