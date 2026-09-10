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Relația dintre Carolina și Sergiu s-a încheiat definitiv în cadrul emisiunii „Casa iubirii”, în urma unei discuții sincere purtate de cei doi concurenți. Deși păreau un cuplu sudat, Carolina a decis să pună punct poveștii lor, mărturisind că simpla existență a sentimentelor nu este suficientă atunci când lipsește o compatibilitate reală.

Separarea s-a produs fără resentimente, însă decizia finală a fost precedată de un moment tensionat în care concurentul a fost pus la încercare.

Testul dinaintea separării: provocat să aleagă între două fete

Cu puțin timp înainte ca despărțirea să fie anunțată, Sergiu a fost pus într-o situație stânjenitoare în platou, fiind întrebat pe cine ar alege între Gabriela și Andreea. Deși se afla într-un cuplu cu Carolina, concurentul a încercat să clarifice ferm lucrurile și să își reafirme opțiunea: „Iubita mea este Carolina și așa o să rămână. În sens amoros, de cuplu, orice, rămâne ea. Raffaella, mi se pare că arunci niște săgeți foarte aiurea. Nu știu de unde le scoți.”

Reacția Carolinei a luat însă prin surprindere pe toată lumea. În loc să ignore situația, concurenta a profitat de moment pentru a-i testa reacțiile partenerului ei. În timp ce ambele fete apăreau pe ecran, Carolina l-a provocat direct pe Sergiu: „Sergiu, acum că ai pe cadru, sunt amândouă, poți acum să alegi.” Chiar dacă tânărul i-a reproșat că îi pune întrebări intenționat, Carolina a insistat că modul în care acesta gestionează momentele din emisiune are o pondere uriașă pentru ea: „Contează foarte mult cum răspunde el. Contează ce răspunsuri dai aici. Acum cunosc un nou Sergiu.”

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De ce s-au despărțit cei doi

Discuția a trecut ulterior într-o zonă mai profundă, în care Carolina i-a explicat deschis că nu vede un viitor împreună, potrivit Știrile Kanal D.

Răspunzând curiozității lui Sergiu, care a întrebat-o direct „De unde știi că eu nu pot să-ți ofer toate astea?”, tânăra a expus motivele pentru care consideră că drumurile lor trebuie să se despartă: „Pentru că am văzut. Un om nu se poate schimba atât de mult. Sentimentele nu sunt suficiente. Nu există compatibilitate. Eu nu vreau să am vreo incertitudine. Eu vreau să fiu intrigată și intelectual. Vreau să avem discuții interesante. Ești un băiat super, dar consider că nu ne potrivim.”

Conștientă că nu este firesc ca partenerul ei să se transforme de dragul altcuiva, concurenta a punctat că preferă ca fiecare să rămână autentic: „Nu este ok pentru tine să încerci să pari altcineva, să te schimbi pentru cineva. Ăsta ești tu. Și dacă tu nu reușești să-mi oferi ceea ce îmi doresc eu… atunci care este rostul.” Finalul conversației a adus o notă rară de maturitate, cei doi îmbrățișându-se la finalul discuției, iar Carolina a concluzionat apreciativ la adresa atitudinii lui Sergiu: „Mă bucur că ai primit această veste cu zâmbetul pe buze.”

Foto – captură Youtube

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