Emanuel de la „Casa iubirii” nu se mai ascunde! Remarca despre Diana care a lăsat-o mască pe Alexandra: „Pe mine asta mă interesează!”

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Tensiunile din reality show-ul „Casa iubirii” de la Kanal D au atins un nou prag critic, după o confruntare extrem de aprinsă între Alexandra și Diana. În mijlocul acestui conflict deschis a ajuns Emanuel, care a fost pus în situația de a naviga printre acuzațiile celor două concurente. Discuțiile au degenerat rapid în reproșuri dure, în timp ce concurentul a încercat să își mențină neutralitatea și să nu alimenteze și mai mult disputele din casă.

Emanuel laudă sinceritatea Dianei chiar în fața Alexandrei

Deși atmosfera dintre cele două fete era deja una extrem de încărcată, Emanuel nu s-a ferit să își exprime deschis părerea despre Diana, chiar de față cu Alexandra. El a subliniat că apreciază transparența acesteia și felul direct de a aborda lucrurile.

„Eu mă înțeleg cu fata asta. Mi se pare cea mai asumată, cea mai sinceră. Pe mine asta mă interesează. Mă ajută și pe mine să te cunosc inclusiv pe tine mai mult”, a explicat Emanuel. Atitudinea lui prudentă a fost observată de Ahmed, care a întrebat-o pe Alexandra dacă simte că Emanuel își cântărește cuvintele pentru a nu o deranja pe Diana.

Alexandra a recunoscut că a sesizat acest detaliu, precizând totuși: „Nu mă deranjează neapărat, dar se observă că nu vrea să o supere nici pe ea”. La rândul ei, Raffaella a intervenit în discuție și i-a atras atenția lui Emanuel asupra ostilității evidente dintre cele două: „Dar tu știi că Diana nu prea o place pe Alexandra”.

Scântei și acuzații de falsitate între cele două concurente

Confruntarea directă dintre Alexandra și Diana a izbucnit în momentul în care prima a acuzat-o pe rivala sa că folosește emisiunea pentru a crea drame artificiale și pentru a atrage atenția publicului. Alexandra a susținut că și-a format o imagine clară despre caracterul Dianei: „I-am văzut caracterul, cum este cu adevărat. Mi se pare o persoană falsă. Face de emisiune foarte multe lucruri. Aduce discuții aici”.

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Schimb tăios de replici și avertismente în casă

Reacția Dianei nu s-a lăsat așteptată, aceasta refuzând să accepte criticile și încercând să pună capăt abrupt conversației.

„Draga mea, eu pot să vorbesc absolut tot ce vreau eu”, i-a replicat Diana, adăugând la scurt timp: „Ar fi bine să nu mai spui nimic”.

Tensiunea a crescut când Alexandra a întrebat-o direct: „Îmi închizi tu gura?”.

Disputa a continuat pe un ton ferm, Diana cerându-i rivalei sale să se distanțeze și să se concentreze pe propria sa legătură cu Emanuel: „Am zis că ar fi bine să încheiem subiectul. Te rog frumos să te retragi frumușel și să-ți cauți de treaba ta. Crede-mă că nu ești ultima fată la care îi fac față. Caută-ți de treaba ta și de Emanuel și de relația ta”.

Vizibil deranjată de abordare, Alexandra i-a lansat un avertisment privind atitudinea: „Ai o atitudine mai bună, că s-ar putea să o am eu invers și nu ți-ar plăcea. Tu fă-ți o relație aici și după să-mi vorbești mie”.

Foto – capturi video

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