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Maria Dumitru, fostă concurentă la Survivor România 2026, a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată. Alături de partenerul său, a împărtășit vestea pe Instagram, primind felicitări din partea foștilor colegi.

Maria Dumitru de la Survivor România 2026 este însărcinată cu primul copil

Fericire fără margini pentru două foste concurente de la Survivor România 2026. Maria Dumitru și Patrice Cărăușan au împărtășit că urmează să devină mame pentru prima dată. Cele două prietene din echipa Războinicilor au fost felicitate cu căldură de foștii colegi de competiție.

Maria Dumitru, eliminată după trei luni de la Survivor 2026, a anunțat pe Instagram că așteaptă primul copil alături de partenerul ei. Alături de o fotografie emoționantă, în care apare alături de iubitul ei și animalul lor de companie, Maria a dezvăluit cu bucurie vestea: „Aveam o mică surpriză pe care am ținut-o doar pentru noi… Bebelușul vine curând”. Postarea a adunat mii de aprecieri și comentarii, inclusiv din partea prietenelor ei din trib, precum Olga Barcari, Ramona Micu și Patrice Cărăușan, notează Spynews.

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Și Patrice Cărăușan, o altă fostă Războinică, a anunțat recent că este însărcinată

Dar nu doar Maria Dumitru trăiește emoția maternității pentru prima dată. Și Patrice Cărăușan, o altă fostă Războinică, a anunțat recent că este însărcinată. Vestea vine la doar două luni după ce iubitul ei, Alin Barica, a cerut-o în căsătorie într-un cadru de poveste, în Cappadocia, Turcia. „19.05.2026. Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Te iubesc!”, a scris Patrice în mediul online.

Atât Maria, cât și Patrice, se bucură de susținerea și entuziasmul comunităților lor online, dar și de încurajările primite de la foștii colegi de la Survivor. În timp ce cele două viitoare mămici se pregătesc pentru acest nou capitol din viața lor, fanii așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre micuții care le vor schimba viețile pentru totdeauna.

Foto: Instagram

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