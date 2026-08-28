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Marcel și Armina completează lista cuplurilor înscrise la Insula Iubirii 2026, care va avea premiera pe 4 septembrie. Înainte să se cunoască, Marcel a participat la reality show în rolul de ispită.

Marcel și Armina sunt ultimul cuplu de la Insula Iubirii 2026

Marcel și Armina sunt gata să demonstreze că iubirea adevărată rezistă oricăror provocări. Aceștia vor face parte din cel de-al zecelea sezon Insula Iubirii, difuzat la Antena 1 în fiecare vineri și sâmbătă.

După ce primele imagini din Thailanda au captat atenția publicului, curiozitatea pentru poveștile participanților a crescut cu fiecare anunț. Cele cinci cupluri alese, alături de cele 20 de ispite, promit să transforme ediția într-un spectacol incendiar, ce va ține telespectatorii cu sufletul la gură.

Cum s-au cunoscut cei doi

Cea mai recentă dezvăluire aduce în atenție un chip cunoscut: Marcel Andrei, fostă ispită, revine în competiție, dar de această dată într-o ipostază cu totul neașteptată – alături de soția sa, Armina! Povestea lor a început acum trei ani, într-un mod modern: online. Întâlnirea față în față a avut loc după participarea lui Marcel la Insula Iubirii, iar de atunci au fost de nedespărțit.

În 2024, cei doi au spus „Da” și s-au mutat împreună în Tenerife, unde ea lucrează ca recepționeră, iar el, la 37 de ani, este chelner și promoter imobiliar. Armina, cu 10 ani mai tânără, completează perfect această echipă care își propune să arate că încrederea și iubirea pot învinge orice obstacol.

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Lista tuturor participanților la Insula Iubirii 2026 este completă

Marcel și Armina vor să demonstreze că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități. Cei doi sunt pregătiți să înfrunte provocările distanței de 21 de zile în Thailanda.

Așadar, alături de alte cupluri curajoase, Marcel și Armina vor descoperi dacă legătura lor e suficient de puternică pentru a rezista tentațiilor de pe insulă. Descoperă povestea lor și multe altele începând cu 4 septembrie pe Antena 1 și AntenaPLAY. Sezonul X Insula Iubirii promite momente pline de emoție, suspans și revelații!

Foto: Antena 1

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