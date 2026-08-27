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Cabral și Andreea Ibacka și-au împărțit averea încă din august 2025, cu luni înainte de anunțarea separării.

Cum și-au împărțit Cabral și Andreea Ibacka averea înainte de divorț

Cabral și Andreea Ibacka și-au trecut în acte proprietăți valoroase pe numele fiecăruia, încă din august 2025, cu câteva luni înainte de anunțarea oficială a divorțului, relatează Cancan.ro.

Casa și terenul celor doi din Poiana Câmpina au fost inițial împărțite pe jumătate. Totuși, în iulie 2022, Andreea Ibacka a dobândit integral proprietatea, care include un teren intravilan de 3.401 metri pătrați și o casă cu parter de 81 metri pătrați.

Actele cadastrale arată că Andreea a devenit unicul proprietar al acestui imobil înainte ca divorțul lor să fie făcut public. În contrast, Cabral a dobândit două terenuri intravilane în aceeași zonă, Poiana Câmpina, la data de 27 august 2025. Acestea însumează o suprafață de 3.903 metri pătrați, dar fără construcții pe ele, conform documentației disponibile.

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Decizii luate în tăcere

Schimbările survenite în regimul proprietăților au avut loc cu mult înainte ca presa să afle despre divorțul cuplului. Deși în acte apare termenul generic de „convenție” pentru transferul proprietăților lui Cabral, natura exactă a acestor operațiuni rămâne neclară. Faptul că aceste modificări au fost realizate discret, fără a fi însoțite de anunțuri publice, sugerează că cei doi au dorit să gestioneze separarea într-un mod cât mai privat.

Valoarea estimată a proprietăților

Conform estimărilor actuale, terenurile intravilane din Poiana Câmpina, cu suprafețe similare celor dobândite de Cabral, sunt evaluate între 50.000 și 55.000 de euro, adică aproximativ 15 euro pe metru pătrat. Terenurile lui Cabral, cu o suprafață totală de aproape 4.000 de metri pătrați, ar putea valora între 55.000 și 70.000 de euro, în funcție de amplasament și accesibilitate.

În ceea ce privește proprietatea Andreei Ibacka, care include atât un teren generos, cât și o locuință, valoarea estimată se situează între 95.000 și 120.000 de euro. O proprietate similară, cu un teren mai mic și o casă de dimensiuni apropiate, este listată în prezent la aproximativ 92.000 de euro.

O nouă etapă pentru Andreea Ibacka

După despărțire, Andreea a anunțat că își construiește o nouă casă pe litoral, un proiect pe care l-a descris ca fiind o experiență personală și provocatoare. „Îmi doresc să creez un loc care să mă inspire și să fie doar al meu”, a declarat Andreea.

Foto: Instagram

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