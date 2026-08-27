Carmen Grebenișan, dezvăluiri sincere despre depresia post-partum. Prin ce a trecut influencerița: „Plângeam la duș”

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Carmen Grebenișan a vorbit sincer și deschis despre perioada de depresie după ce a născut, recunoscând că a fost dificil să recunoască faptul că suferă de un astfel de diagnostic. În cele din urmă, vedeta a descoperit că trecea printr-un episod de depresie postnatală.

Carmen Grebenișan, despre perioada de după naștere și depresia postnatală

Influencerița a devenit mamă pentru prima oară anul trecut, iar apariția lui Kadri în viața ei a venit cu multe schimbări pe toate planurile.

Cu toate că acum îi merge foarte bine pe plan profesional și personal, anul trecut, Carmen Grebenișan a trecut printr-o perioadă complicată. Ea și-a dat seama că a suferit de depresie postnatală, deși nu credea că se va confrunta cu un astfel de diagnostic.

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Depresia postnatală este extrem de frecventă în rândul femeilor care aduc pe lume copii. Influencerița a vorbit despre experiența ei și, în urma unor discuții, a ajuns la concluzia că și ea a trecut prin așa ceva.

„Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai răuk, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prieteni…

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Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea ‘Carmen, ai o viață frumoasă’. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chesti asta”, a povestit Carmen Grebenișan, pe TikTok.

Cum s-au rezolvat lucrurile

Vedeta a explicat că a stat de vorbă cu iubitul ei despre lucrurile pe care le simte și apoi a început să facă lucrurile care o bucurau în trecut. A petrecut mai mult timp cu prietenii și când Kadri a împlinit șase luni, lucrurile s-au așezat mult mai bine pentru ea.

„I-am comunicat lui Cristi treaba asta și am început să fac lucruri care m-au ajutat să mă simt mai bine. Am cerut ajutor, am chemat prietenii la mine. Cel mai bine am început să mă simt când mi-a venit menstruația, la șase luni postpartum. Când a venit și bona, am simțit că mi-a scăzut cortizolul enorm. Am simțit că sunt într-un resort. Asta a durat ceva timp”, a mai spus influencerița.

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