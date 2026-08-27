Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ionuț și Claudia, al patrulea cuplu de la Insula Iubirii 2026, au vrut să-și testeze relația de trei ani. Află cum s-au descurcat din 4 septembrie, la Antena 1 și pe Antena Play.

Ionuț și Claudia sunt cel de-al patrulea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani, formează al patrulea cuplu de la Insula Iubirii 2026. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și au decis să-și testeze relația printr-o experiență ce le va pune sentimentele la încercare timp de 21 de zile.

Ionuț și Claudia sunt de părere că, într-un cuplu, nu ai întotdeauna parte de soare și de fericire, dar nveți să trăiești cu norii care apar și cu momentele mai dificile. Tot ei cred că poți depăși orice obstacol alături de omul iubit, atunci când vă țineți de mână și lăsați deoparte semnele de întrebare. Perechea consideră că această provocare îi va ajuta să își răspundă la cele mai arzătoare întrebări despre viitorul lor.

Citește și: Prințul Marco și Bianca sunt primul cuplu de la Insula Iubirii 2026

Citește și: Remi și Bianca sunt al doilea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Citește și: Nattasha și Lorenzo sunt al treilea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Cu ce se ocupă cei doi

Ionuț, hairstylist, și Claudia, manichiuristă, știu că relațiile autentice necesită muncă și compromisuri. Chiar și semnele lor zodiacale – Balanță și Scorpion – par să le reflecte dinamica, cu scântei ocazionale care le pun dragostea la încercare. Deși mutarea împreună a fost un pas dificil, cei doi sunt gata să descopere dacă sunt pregătiți pentru un angajament și mai serios.

Cum vor face față acestui test de anduranță emoțională? Își vor întări legătura sau vor descoperi fisuri de netrecut? Insula Iubirii 2026 promite să dezvăluie adevărul în fiecare vineri și sâmbătă, oferind telespectatorilor un spectacol plin de surprize și momente intense.

Urmărește Antena 1 și AntenaPLAY pentru a afla cum se descurcă Ionuț și Claudia, dar și pentru a descoperi ultimul cuplu care va completa lista participanților din sezonul X.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News