Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei

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Oana Tomoiagă este o interpretă de muzică populară care a participat la Asia Express 2026 alături de prietena ei, artista și prezentatoarea TV Mirela Vaida. Traseul le-a purtat prin Uzbekistan și China.
Oana Tomoiagă este o interpretă de muzica populară cunoscută pentru legătura sa strânsă cu tradițiile din Maramureș. Oana s-a născut pe 21 aprilie 1991, în Moisei, Maramureș, este zodia Taur și are 35 de ani.
Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie. Oana a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric, în cadrul căruia profesoara de muzică i-a remarcat talentul și i-a încurajat familia să o susțină.
La 14 ani, Oana a plecat din Maramureș pentru a studia la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București. În perioada liceului și-a lansat primul album de cântece și a început să se remarce în lumea muzicii populare.
Viață personală. A fost căsătorită și are un copil
După terminarea facultății, la 22 de ani, Oana Tomoiagă s-a căsătorit cu Șerban Horj. Potrivit A1.ro, nunta a avut aproximativ 1.000 de invitați și a fost umbrită de moartea unui invitat, tragedie pe care familia a încercat să i-o ascundă artistei până a doua zi. Invitatul a făcut infarct și a murit. Artista credea că omul își revenise, iar mama acesteia i-a ascuns tragedia pentru a nu-i umbri fericirea din ziua nunții.
Oana Tomoiagă și Șerban Horj au divorțat după doar trei ani de căsnicie, din cauza diferențelor de viziune.
Din această căsnicie a rezultat un fiu, Vlad. Oana i-a dedicat lui Vlad piesa „Cu nimic nu mă fălesc”, în videoclipul căreia apar împreună, în straie tradiționale din Maramureș.
După 11 ani petrecuți în București, Oana s-a retras pentru o perioadă în Maramureș, la conacul părinților, iar ulterior s-a mutat în Sibiu. Potrivit TVmania, artista a dorit să-și crească fiul departe de agitația Capitalei.
Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express 2026
Oana Tomoiagă și Mirela Vaida sunt prietene și au acceptat împreună provocarea Asia Express 2026. Oana s-a descris drept „un om energic, plin de viață și asumat”, iar Mirela Vaida a numit-o „nebuna mea frumoasă”.
În sezonul 9, cele două traversează „Drumul Mătăsii”, prin Uzbekistan și China, într-o competiție care le pune la încercare rezistența fizică și emoțională.