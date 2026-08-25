Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei

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Oana Tomoiagă este o interpretă de muzică populară care a participat la Asia Express 2026 alături de prietena ei, artista și prezentatoarea TV Mirela Vaida. Traseul le-a purtat prin Uzbekistan și China.

Cine este Oana Tomoiagă

Oana Tomoiagă este o interpretă de muzica populară cunoscută pentru legătura sa strânsă cu tradițiile din Maramureș. Oana s-a născut pe 21 aprilie 1991, în Moisei, Maramureș, este zodia Taur și are 35 de ani.

Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie. Oana a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric, în cadrul căruia profesoara de muzică i-a remarcat talentul și i-a încurajat familia să o susțină.

La 14 ani, Oana a plecat din Maramureș pentru a studia la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București. În perioada liceului și-a lansat primul album de cântece și a început să se remarce în lumea muzicii populare.

Începuturile carierei sale au fost legate și de Mărioara Murărescu, care a promovat-o. Una dintre cele mai îndrăgite piese ale sale este „Cât îi Maramureșu’”.

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Viață personală. A fost căsătorită și are un copil

După terminarea facultății, la 22 de ani, Oana Tomoiagă s-a căsătorit cu Șerban Horj. Potrivit A1.ro, nunta a avut aproximativ 1.000 de invitați și a fost umbrită de moartea unui invitat, tragedie pe care familia a încercat să i-o ascundă artistei până a doua zi. Invitatul a făcut infarct și a murit. Artista credea că omul își revenise, iar mama acesteia i-a ascuns tragedia pentru a nu-i umbri fericirea din ziua nunții.

Oana Tomoiagă și Șerban Horj au divorțat după doar trei ani de căsnicie, din cauza diferențelor de viziune.

Din această căsnicie a rezultat un fiu, Vlad. Oana i-a dedicat lui Vlad piesa „Cu nimic nu mă fălesc”, în videoclipul căreia apar împreună, în straie tradiționale din Maramureș.

După 11 ani petrecuți în București, Oana s-a retras pentru o perioadă în Maramureș, la conacul părinților, iar ulterior s-a mutat în Sibiu. Potrivit TVmania, artista a dorit să-și crească fiul departe de agitația Capitalei.

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Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express 2026

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida sunt prietene și au acceptat împreună provocarea Asia Express 2026. Oana s-a descris drept „un om energic, plin de viață și asumat”, iar Mirela Vaida a numit-o „nebuna mea frumoasă”.

În sezonul 9, cele două traversează „Drumul Mătăsii”, prin Uzbekistan și China, într-o competiție care le pune la încercare rezistența fizică și emoțională.

Foto: Instagram; Antena 1

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